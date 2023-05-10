Люди, сидевшие рядом с Путиным на параде, не воевали против нацистов, а работали в НКВД и КГБ — СМИ 10 мая, 11:39 Путин на параде в Москве (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин на параде к 9 мая в Москве сидел рядом с двумя людьми, которые не воевали против нацистов, сообщает Агентство.

По информации журналистов, по правую руку от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин, который в 1942-м году записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал. После окончания школы снайперов, в 1944-м году, его в составе НКВД отправили во Львовскую область бороться против украинских националистов.

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По левую руку от Путина сидел Геннадий Зайцев, который родился в 1934 году и не участвовал в войне. В 1953 году его призвали на военную службу, после окончания срочной службы он остался в армии, а в 1959 году начал служить в КГБ.



Зайцев участвовал в вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов. Также он руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции Дунай. Под его руководством было захвачено здание МВД в Праге. В 70-х Зайцев возглавил группу Альфа.

Военный парад, состоявшийся во вторник, 9 мая, на Красной площади в Москве был короче, чем в предыдущие годы. Там проехал один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, а принимал — министр обороны Сергей Шойгу, перекрестившийся перед выездом на площадь. Перед его началом выступил диктатор Владимир Путин, который повторил фантазии и обвинения в отношении Украины и Запада.

Слушать его приехали главы шести стран — Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана — а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.