Оккупанты сходят с ума. В преддверии парада к 9 мая на улицах Москвы начали появляться «красные метки» — журналист 9 мая, 08:18 «Красные метки» в Москве (Фото:t.me/Tsaplienko)

В преддверии парада к 9 мая на улицах Москвы начали появляться «красные метки», сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«В Москве сходят с ума из-за красных крестиков, появившихся по городу», — написал он.

По его словам, по-видимому, россияне опасаются, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая.

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Фото: t.me/Tsaplienko

«Кто-то круто потролил кац@пов», — написал он.

24 апреля российское издание Ведомости сообщало, что на празднование Дня победы 9 мая в Москве ожидается визит единственного иностранного лидера — главы Кыргызстана Садыра Жапарова.

После этого в Кремле попытались оправдать международную изоляцию на 9 мая тем, что «никого не приглашали».

Впоследствии стало известно, что кроме Жапарова на парад в Москву приедут белорусский диктатор Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никола Пашинян.



От военного парада на 9 мая большинство регионов РФ решили отказаться, чтобы «не провоцировать» украинцев.

По данным британской разведки, одной из причин отмены парадов 9 мая в РФ являются большие потери российской армии.

В 2022 году на празднование дня Победы в Москву не приехал ни один лидер иностранного государства. В Кремле тогда тоже утверждали, что никого не приглашали.