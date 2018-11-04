О нем снимали фильмы. Что известно о бостонском гангстере Джеймсе Балджере, которого избили до смерти в тюрьме в 89 лет

30 октября стало известно об убийстве 89-летнего Джеймса Балджера по прозвищу "Уайти" - бостонского гангстера, отбывающего наказание за 11 убийств, о жизни которого сняли несколько фильмов.

НВ рассказывает, что известно о его жизни и смерти.

Происхождение Балджера и его первый срок в тюрьме

Джеймс Балджер-младший был старшим сыном в семье Джеймса Джозефа Балджера из Харбор-Грейс в Ньюфаундленде и Джейн Вероники Маккарти, которая была эмигранткой из Ирландии. Он родился 3 сентября 1929 года в Эверетте, штат Массачусетс.

Балджер-старший был рабочим и иногда подрабатывал грузчиком. Он потерял руку на производстве, и после этого семья едва сводила концы с концами. Двое братьев Джеймса Балджера Уильям и Джон хорошо учились в школе, тогда как он сам предпочитал уличную жизнь.

"Уайти" Балджер в молодости, недатированное фото из документов федерального суда / Фото: latimes.com

Уильям Балджер был влиятельным политиком-демократом в штате Массачусетс. В 1978 году он возглавил Сенат этого штата, а позже - Массачусетский университет. Он всегда отрицал, что ему известно что-либо о преступлениях брата, но признавал, что любил его, и не выдал бы полиции.

В начале его криминальной карьеры местная полиция дала Джеймсу Балджеру прозвище "Уайти" из-за его светлых волос. Сам Балджер это прозвище очень не любил. В 1943 году 14-летний Балджер уже был членом уличной банды Трилистники (Shamrocks). Свой первый срок за вооруженное нападение и ограбление Балджер получил еще когда был несовершеннолетним.

В апреле 1948 года Балджера освободили, и он поступил на военную службу в Военно-воздушные силы США.

Возвращение к преступной жизни

Несмотря на несколько инцидентов, связанных с нападениями и нарушениями дисциплины, Джеймс Балджер благополучно отслужил в армии и вышел в отставку в 1952 году. После этого он вернулся в Массачусетс.

В 1956 году Балджер получил второй тюремный срок, на этот раз в Федеральной тюрьме Атланты, за вооруженное ограбление и угон грузовиков. Часть срока он провел в тюрьме Алькатрас. В 1965 году было удовлетворено его третье ходатайство об условно-досрочном освобождении.

30-летний Балджер в тюрьме Алькатрас / Фото: Federal Bureau of Prisons

После этого он некоторое время проработал дворником и рабочим на стройке, но затем занялся незаконным букмекерством и выдачей кредитов под руководством Дональда Киллина - лидера группировки The Killeens, более 20 лет доминировавшей в Южном Бостоне.

Во время войны этой банды с конкурентами Балджер, предположительно, совершил первое в своей жизни убийство.

Сотрудничество с ФБР

В 1972 году, после заключения перемирия с конкурентами, Балджер стал одним из главарей преступного мира в Южном Бостоне. В дальнейшем он активно устранял конкурентов и взял под свой контроль значительную часть торговли наркотиками.

При этом Балджер также тайно сотрудничал с ФБР.

Недатированные фотографии Джеймса Балджера, опубликованные ФБР / Фото: EPA

В 1995 году агент ФБР, с которым он контактировал, рассказал Балджеру, что его собираются задержать, и после этого он исчез.

Задержание и приговор

Задержать Джеймса Балджера удалось лишь в 2011 году. Это произошло в городе Санта-Моника в Калифорнии.

Вместе с Балджером задержали его девушку - Кэтрин Грэйг.

Дверь номера, в котором останавливались Джеймс Балджер и Кэтрин Грэйг незадолго до ареста / Фото: EPA

В 2013 году Балджера приговорили к двум пожизненным срокам и пяти годам заключения. Его признали виновным в 11 убийствах, совершенных в 1970-80-х годах и ряде других преступлений.

Кэтрин Грэйг приговорили к восьми годам заключения за укрывательство Балджера. В 2016 году за отказ давать показания о том, помогали ли ему скрываться другие люди, ее срок заключения продлили. Она должна выйти из тюрьмы в конце 2020 года.

Правительство США выплатило более 20 млн долларов компенсации родственникам жертв Балджера, которых он убил, находясь под надзором властей.

Последнее тюремное заключение и смерть

После приговора Балджера отправили в тюрьму в Аризоне. Однако уже в 2014 году его перевели в тюрьму во Флориде "из-за неуместных отношений с женщиной-психологом, которая консультировала его", пишет Bostonglobe. В чем именно заключалась неуместность этих отношений, не уточняется.

Джеймс Балджер в июне 2011 года / Фото: EPA

В тюрьме Флориды Балджер оставался до прошлой недели, когда его решили перевезти в Федеральную тюрьму в Западной Вирджинии. Точная причина этого перевода неизвестна. Один из источников издания связывает его с ухудшением здоровья Балджера, а еще один заявил, что у него были "дисциплинарные проблемы".

30 октября, всего через несколько часов после этого перевода, Балджера избили до смерти. В причастности к этому подозревают двоих заключенных. Один из них - 51-летний Фотиус "Фредди" Гиз, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме киллер мафии Восточного Спрингфилда, пишет Bostonglobe со ссылкой на свои источники. Источник издания утверждает, что мужчин зафиксировала камера видеонаблюдения, когда они входили в камеру Балджера около 6 утра 30 октября. Балджера обнаружили через два часа - около 8:20 - он был сильно избит, а его глаза были "почти выдавлены".

Власти заявили, что попытки реанимировать его оказались безуспешными, и он был объявлен мертвым.

Образ Джеймса Балджера в кино

Джеймс Балджер стал прототипом главного героя в фильме Мартина Скорсезе Отступники. В 2007 году фильм получил несколько наград Оскар, в частности, за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Еще один фильм о жизни Балджера - Черная месса Скотта Купера 2015 года, главную роль в этом фильме сыграл Джонни Депп.

НВ