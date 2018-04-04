87 миллионов. В Facebook обновили количество людей, ставших жертвами утечки данных

В Facebook стало на 37 миллионов проблем больше

В соцсети Facebook обновили количество людей, которые стали жертвами несанкционированного сбора персональных данных консалтинговой компанией Cambridge Analytica.

У Марка Цукерберга считают, что речь идет о 87 миллионах, а не о 50, как считалось ранее.

Об этом 4 апреля пишет BBC News.

Новые детали основываются на заявлении в блоге главного технолога соцсети Майка Шропфера.

Он был опубликован через несколько часов после того, как Комитет Торгово-промышленной палаты США объявил, что основатель Facebook Марк Цукерберг, даст показания в Палате представителей Конгресса США 11 апреля.

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На соцсеть обрушилась волна критики после того, как выяснилось, что в течение многих лет компани было известно, что британская Cambridge Analytica собирала данные миллионов своих пользователей, но доверяла заявлениям лондонской фирмы, что та удаляет информацию.

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На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

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Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.