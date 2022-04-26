85 лет со дня бомбардировки Герники. Это одно из самых громких военных преступлений в истории, которое в XXI веке превзошел Путин 26 апреля, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Герника после бомбардировки 1936 года (Фото:AP)

26 апреля исполняется 85 лет со дня бомбардировки баскского города Герника националистическими силами Франсиско Франко, ставшей одним из самых известных в мире преступлений против гражданского населения, уже превзойденным по масштабам российским диктатором Владимиром Путиным, в частности в Мариуполе.



Бомбардировка города Герника состоялась в 1937 году — во время гражданской войны в Испании. Это преступление не имеет прямого отношения к событиям Второй мировой войны, но совершившие его силы Франко в конце 1930-х сотрудничали с фашистской Италией и Третьим Рейхом, а впоследствии Франко установил диктатуру в Испании.

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К моменту бомбардировки Герника была историческим и культурным центром Страны Басков. Она была под контролем республиканцев, которые в испанской гражданской войне противостояли Франко.

Вечером 26 апреля 1937 года итальянская авиация и бомбардировщики Люфтваффе по приказу сил Франко в течение нескольких часов сбрасывали 50-ти и 250-килограммовые бомбы на город.

К вечеру Герника лежала в руинах: было уничтожено до 70% зданий города. Число гражданских жертв бомбардировки, по начальным оценкам, превысило 1,7 тыс. человек. Однако позже историки выяснили, что непосредственными жертвами атаки стали 130−300 жителей Герники, а вскоре в больницах Бильбао от ранений и травм погибли еще около 600 человек.

Трагедия Герники известна миру по одноименной антивоенной картине Пабло Пикассо.

Картина Пабло Пикассо Герника / Фото: andrea_ga via Flickr

Украинский город Мариуполь уже называют Герникой XXI века. По оценкам главы Донецкой ОВА, в результате действий рашистов в городе погибло около 20−22 тысяч человек, но эта цифра может быть больше.

Разрушенный драмтеатр в Мариуполе / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Мальчик стоит на фоне перевернутого автомобиля и поврежденного обстрелом дома в Мариуполе, 24 апреля / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Пророссийский боевик стоит перед разрушенным обстрелом зданием в Мариуполе, 21 апреля / Фото: REUTERS/Chingis Kondarov

Недавно в окрестностях Мариуполя обнаружили уже третью большую братскую могилу, длина которой более 200 метров.

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