Священник, проводивший похороны ребенка полвека назад, оказался его убийцей 26 июля, 07:08 Гретхен Харингтон похитили в 1975 году (Фото:Окружная прокуратура округа Делавэр)

По словам полиции, восьмилетнюю Гретхен Харингтон похитил друг семьи во время пребывания в библейском лагере в 1975 году.

Пастору американської церкви на пенсії, який майже пів століття тому головував на похороні викраденої восьмирічної дівчинки, висунули звинувачення у її вбивстві.

Гретхен Гарінгтон зникла безвісти в передмісті Філадельфії Марпл вранці 15 серпня 1975 року під час відвідування літнього біблійного табору.

На початку цього року анонімна жінка сказала слідчим, що вважає, що злочинцем був батько її найкращої подруги.

Зараз 83-річного Девіда Зандстру звинувачують у вбивстві та викраденні неповнолітньої.

«Він — найгірший кошмар усіх батьків», — сказав журналістам у понеділок окружний прокурор округу Делавер Джек Столлштаймер.

«Він убив цю бідолашну восьмирічну дівчинку, яку він знав і яка йому довіряла. А потім він поводився так, наче був другом сім'ї, не лише під час її поховання та одразу після цього, але й протягом багатьох років», — додав він.

Інтерес до справи відродила книга, присвячена зникненню та вбивству Гретхен, яку опублікували минулого року.

У 1975 році Зандстра був пастором християнської реформаторської церкви Трійці. На її території щоранку проводили біблійні табори, а потім він перевозив дітей до іншої церкви.

Але Гретхен так і не з’явилася в церкві, і про її зникнення того ранку поліцію повідомив сам Зандстра.

Її останки знайшли в сусідньому лісі майже через два місяці.

Підозрюваний був другом сім'ї Гарінгтонів, допомагав у її пошуках і навіть керував похороном дитини, повідомили джерела CBS News.

Слідчі кажуть, що Зандстра запросив Гретхен до себе в машину, коли вона зникла з поля зору її батька, який проводжав її того ранку.

Delaware County District Attorney’s Office Вбивцю у Девіді Зандстрі запідозрила подруга його доньки

Свідок, якого опитали незабаром після цього, повідомив, що бачив дівчину, яка розмовляла з водієм автомобіля, схожого на зелений універсал Rambler Зандстри.

Але під час допиту в поліції пастор заперечив, що бачив Гретхен того дня.

У січні цього року до слідчих звернулася найкраща подруга дочки Зандстри.

Вона розповіла їм, що часто ночувала у них вдома, а коли їй було 10 років, одного разу прокинулася й побачила, що пастор обмацує її.

Жінка також показала поліції запис у щоденнику 1975 року, в якому вона написала: «Я думаю, що він міг викрасти Гретхен. Я думаю, це був містер З».

Зандстра кілька разів переїжджав, жив у Каліфорнії та Техасі, заарештували його минулого тижня поліція штату Пенсильванія в Джорджії. За словами поліції, він зізнався у злочині.

Підозрюваного утримують у місцевій в’язниці і мають екстрадувати до Пенсильванії.

Джоанна Фальконе Салліван, яка написала «Трагедію Гретхен Гарінгтон з Марпл», розповіла BBC, що вважає, що її книга допомогла знайти нові підказки.

Письменниця каже, що разом зі своїм співавтором Майком Метісом вони взяли інтерв'ю у Зандстри для книги, і «виглядало, наче він не пам’ятає всього, що сталося того ранку. Його дружина пам’ятала набагато краще».

«Ми списали це на вік», — каже Салліван.

Поліцейський Юджин Трей, якому Зандстра зізнався у злочині, сказав у понеділок, що підозрюваний відчув полегшення.

«Я не знаю, чи шкодує він про те, що зробив, але це, безумовно, тягар з його плечей», — сказав він.

У своїй заяві сім'я Гарінгтонів сказала, що арешт «на крок наблизив їх до правосуддя».