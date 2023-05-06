«Я честный, действенный и чертовски мудрый». 80-летний Байден объяснил американцам, почему они должны снова проголосовать за него 6 мая, 17:58 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Действующий президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему его должны переизбрать в 2024 году, ответил, что его почтенный возраст не мешает, так как он «стал чертовски мудрым».

Об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC.

Ведущая телеканала во время общения с президентом отметила, что из руководителей 500 крупнейших компаний в списке Fortune ни один не достиг такого возраста, как Байден. Поэтому она спросила, почему он «является именно тем, кого американцы должны избрать на самый ответственный пост в мире» в следующем году, ведь к моменту выборов ему исполнится уже 82.

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«Потому что я стал чертовски мудрым и знаю больше, чем значительное число людей. Я более опытен, чем кто-либо, кто баллотировался на эту должность, и считаю, что доказал: я и честный, и действенный», — объяснил американский президент.

Он добавил, что «нельзя допустить победы того же человека, который был президентом четыре года назад», то есть Дональда Трампа.

Байден отметил, что от своего предшественника отличается «всем».

Ранее один из предшественников Джо Байдена на посту президента США Барак Обама поддержал его решение об участии в президентских выборах в 2024 году.