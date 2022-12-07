По всей Германии протестируют оповещения о тревоге: названы дата и время 7 декабря, 06:38 Для оповещения граждан будут использоваться мобильные, радио, телевидение и сирены (Фото:deutschlandfunk.de/dpa/Oliver Berg)

На фоне ракетных ударов РФ по Украине и агрессивной риторики кремлевского режима в адрес стран НАТО и ЕС в Германии решили протестировать свою систему оповещения о тревоге.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

Проверка назначена на 11.00 четверга, 8 декабря, по всей территории страны.

В связи с этим Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях призвало граждан установить на свои телефоны специальное приложение для получения соответствующих сообщений.

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Помимо мобильных, для оповещения о тревоге будут также использоваться радио, телевидение и сирены.