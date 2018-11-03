72-летняя парижанка крала из магазинов большие партии игрушек "из-за безделья"

Французская полиция арестовала 72-летнюю женщину по подозрению в краже около 1 тыс. игрушек из игрушечных магазинов.

Об этом сообщает ВВС.

В полицию обратился менеджер оного из парижских магазинов игрушек после того, как обнаружил объявление в интернете с фотографиями игрушек, снятых с полок его магазина.

Во время обыска домовладения женщины правоохранители обнаружили около 1 тыс. игрушек в оригинальны упаковках из крупных парижских магазинов.

Полиция также нашла 40 тыс. евро наличными.

Прокуроры рассказали французским СМИ, что она призналась в воровстве и рассказала, что поступала так «из безделья».

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