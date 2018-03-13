7000 погибших от оружия детей. Под Капитолием прошел безмолвный протест

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За шесть лет в США от оружия погибло 7000 детей

За шесть лет в США от оружия погибло 7000 детей

Во вторник, 13 марта, под зданием Капитолия в Вашингтоне устроили мемориал детям, погибшим в США в результате насилия с применением огнестрельного оружия.

Как передает Fox 5, противники свободного владения оружием выложили на Капитолийском холме 7000 пар детской обуви – за каждого ребенка, погибшего с 2012 года.

За точку отсчета активисты взяли массовое убийство в начальной школе Сэнди-Хук в городе Ньютаун, штат Кентукки. Утром 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Питер Лэнза убил 20 детей шести- и семилетнего возраста, шестерых взрослых, после чего покончил жизнь самоубийством.

Мемориал Памятник нашим детям в Вашингтоне организовала глобальная общественная организация Avaaz.

"Мы говорим, что убийства должны прекратиться. Америка меняется. Большинство американцев выступают за контроль за оборотом оружия. Большинство владельцев оружия хотят контроля над оружием, и мы ставим жизни этих детей у подножья Конгресса и говорим: "Время действовать, давайте положим этому конец", - сказала заместитель директора Avaaz Эмма Руби-Сакс.

Напомним, что 14 февраля 19-летний Николас Круз, бывший ученик школы Марджори Стоунмен Даглас в Паркленде в пригороде Форт-Лодердейла, расстрелял 17 человек. Свою штурмовую винтовку AR-15 он купил легально.

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