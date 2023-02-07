Экономика, Украина и Китай. СМИ узнали ключевые темы ежегодного доклада Байдена в Конгрессе 7 февраля, 17:06 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Во вторник, 7 февраля, президент США Джо Байден планирует выступить перед Конгрессом со вторым докладом О состоянии дел в стране. Основным вопросом будет экономическое положение американцев, а также помощь Украине и соперничество с Китаем, сообщает издание Голос Америки, ссылаясь на заявления чиновников Белого дома.

Как отмечает издание, по последним данным совместного опроса Washington Post и ABC News, 62% американцев считают, что за два года правления Джо Байден достиг «не очень много» или «почти ничего».

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Кроме того, 41% американцев считают, что их финансовое положение ухудшилось с тех пор, как он вступил в должность, а 42% заявили, что их финансовое положение не изменилось.

Поэтому сегодня вечером Байден сможет выступить на совместном заседании палат Конгресса и попытаться убедить людей в обратном.

«У президента будет возможность обратиться непосредственно к американскому народу, а не только к членам Конгресса, рассказать о том, чего он достиг за два года и как он видит будущее страны», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ожидается, что Байден также обсудит ряд внешнеполитических тем, уделив основное внимание помощи Украине и соперничеству с Китаем.

«Я вполне предполагаю, что вы услышите, что президент говорит о важности нашего лидерства на международной арене. О влиянии, оказываемом Америкой, особенно когда речь идет о помощи Украине в защите от российского вторжения и о стратегическом соперничестве с Китаем», — заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Относительно Украины, по убеждению директора Центра США и Европы в Институте Брукингса Констанца Штельценмюллер, у Байдена будет возможность задать нужный тон дальнейшей поддержки Киева со стороны США и НАТО.

«Мне кажется, союзники стоят перед выбором, и ни администрация, ни европейцы пока не определились должны ли они идти по пути осмотрительности, медленного и постепенного повышения градуса, чтобы так сказать „сварить лягушку“ и избежать эскалации со стороны Путина? Или они должны дать Украине возможность сделать большой рывок, чтобы предотвратить весеннее наступление России, которое может аннулировать их территориальные завоевания, и позволить Украине взять свою территорию под полный контроль?» — подчеркнул ученый.