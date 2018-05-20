69-летний китаец Ся Бойю покорил вершину Эвереста. 40 лет назад после первой попытки это сделать ему ампутировали ноги

Ся Бойю стал вторым в мире человеком без обеих ног, который смог подняться на вершину Эвереста

14 мая 2018 года в 7:30 утра по местному времени 69-летний китаец Ся Бойю, у которого ампутированы обе ноги, осуществил свою мечту - поднялся на вершину Эвереста.

Ся Бойю шел к этому более 40 лет, достигнуть успеха ему удалось лишь с пятой попытки. НВ рассказывает, какие трудности ему пришлось преодолеть на этом пути.

Первая попытка и ампутация ног

Первую попытку подняться на Эверест Ся Бойю совершил в 1975 году, когда ему было 26 лет. Тогда группа альпинистов из 20 человек вынуждена была остановиться в 200 метрах от вершины из-за бури. Прождав три дня, группа решила вернуться обратно, так как погода не улучшалась.

Ся Бойю во время первой попытки подняться на вершину Эвереста в 1975 году

СМИ пишут, что условия спуска были тяжелыми, а Ся Бойю отдал свой спальный мешок заболевшему альпинисту. На следующее утро он обнаружил, что отморозил ноги. Из-за холода он сразу не почувствовал боли.

В 2007 году Ся Бойю рассказывал в нтервью ExplorersWeb, что когда он вернулся домой, его наградили медалями, но его ноги пришлось ампутировать.

После первой операции китаец не оставил мечту подняться на Эверест. Ему сделали протезы, и он тренировался подниматься на небольшие горы в окрестностях Пекина и совершать длительные переходы. Но в 1996 году он узнал, что заболел одним из видов рака - лимфомой.

"Плохое кровообращение также привело к раку, требующему хирургического вмешательства и лучевой терапии", - рассказал он.

Из-за рака Ся Бойю перенес еще одну операцию - в этот раз ему ампутировали ноги до коленей.

Упорные тренировки и поиск спонсоров

Тем не менее он продолжал упорные тренировки, вставая ради этого в пять утра каждый день, пишет Daily Mail со ссылкой на китайское издание Dayoo.

После разминки три раза в неделю Ся Бойю ездил на велосипеде на расстояние примерно в 50 км до близлежащих гор, чтобы попрактиковаться в альпинизме.

В другие дни он ехал на велосипеде около 10 км и играл в пинг-понг.

Ся также принимал ванны с холодной водой круглый год и купался зимой, чтобы закалиться и легко переносить холод.

"Теперь, даже если температура минус 20 градусов по Цельсию, я могу выдержать ее в течение часа без проблем", - рассказывал он о результатах своих тренировок.

В 2007 году в возрасте 55 лет Ся Бойю разыскивал в Китае спонсоров, чтобы еще раз попробовать подняться на Эверест.

Ся Бойю упорно тренировался, чтобы реализовать мечту подняться на Эверест

"Я стал калекой, но моя глубокая любовь к альпинизму осталась нетронутой. Последние 30 лет я хранил мечту: даже без ног я должен подняться на Эверест! ... Я много лет проработал, я действительно боролся с инвалидностью и болезнью. Кажется, это того стоило, мой организм сейчас нормально функционирует, и рак находится под контролем. Я присоединился к местным спортивным мероприятиям для инвалидов и выиграл много медалей", - говорил Ся в это время.

Он также отмечал, что люди с ограниченными возможностями, которые занимаются альпинизмом, больше не редкость, и приводил пример новозеландца Марка Инглиса - первого человека, покорившего Эверест, несмотря на ампутацию обеих ног.

"Я считаю, что люди с инвалидностью, способные подняться на горы, являются признаком цивилизации и развития. Не только для отдельных людей или человечества в целом, но и для страны, которую представляют люди с инвалидностью. Это доказывает, что общество проявляет заботу, поддержку и понимание. Китай еще не способствовал занятиям альпинизмом людей с ограниченными возможностями. Поэтому я также надеюсь проложить путь другим таким, как я", - говорил Ся Бойю.

Найти спонсоров и снова попробовать подняться на Эверест Ся Бойю удалось лишь в 2014 году.

Личный вызов судьбе

В 2014 году Ся Бойю во второй раз попытался покорить вершину Эвереста. Но тогда из-за лавины погибли 16 местных жителей, и чиновники закрыли сезон, во время которого разрешено восхождение, и прекратили его попытку.

В 2015 году китаец совершил третью попытку восхождения. Однако тогда сезон и его восхождение тоже был прерваны. На этот раз из-за сильного землетрясения в Непале, во время которого погибли тысячи людей.

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Тем не менее, Ся Бойю не отступал и в 2016 году совершил четвертую попытку покорить Эверест.

"Новозеландец, у которого нет ног, как у меня, сумел достичь вершины. Мужчина из Японии, которому 80 лет, тоже сумел это сделать. Я верю в свои способности и выносливость. Я доберусь до вершины Эвереста", - говорил он в феврале 2016 года.

Перед четвертой попыткой Ся Бойю также называл покорение Эвереста личным вызовом судьбе.

Ся Бойю считает восхождение на Эверест личным вызовом судьбе / Фото: sports.people.com.cn / Mingma G Sherpa

"Восхождение на Эверест - это моя мечта, я должен этого достичь. Это также является личный вызовом, вызовом судьбе", - сказал он AFP за месяц до начала восхождения в четвертый раз.

Однако 13 мая стало известно, что Ся Бойю не смог подняться на вершину. Когда он был примерно в 100 метрах от нее, плохая погода заставила его вернуться.

Запрет восхождения, его отмена и достижение вершины

Пятая попытка Ся Бойю покорить вершину Эвереста, которая увенчалась долгожданным успехом, могла не состояться. Незадолго до нее правительство Непала запретило восхождение людям, у которых ампутированы обе ноги, и слепым.

"Я запаниковал после того, как услышал новости, потому что это означало, что я не смогу воплотить свою мечту. Я подумал: Как я теперь смогу получить разрешение на восхождение", - сказал он AFP

Но 7 марта 2018 года Верховный суд Непала признал это решение дискриминационным и отменил его. Благодаря этому Ся Бойю все-таки получил разрешение на восхождение 29 марта.

Экспедиция началась 5 апреля. В группу альпинистов входили семеро китайцев, один бельгиец, один канадец и 14 непальцев.

14 мая Ся Бойю удалось подняться на вершину Эвереста и осуществить свою мечту, к реализации которой он упорно шел больше 40 лет. Он стал вторым человеком в мире, у которого были ампутированы обе ноги и который достиг вершины Эвереста, после Марка Инглиса и первым таким человеком, который сделал это со стороны Непала.

НВ