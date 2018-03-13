Шесть фактов о Джине Хэспел – первой женщине, ставшей директором ЦРУ

13 марта президент США Дональд Трамп внезапно сообщил о назначении директора ЦРУ Майкла Помпео на должность госсекретаря. Вместо Помпео директором ЦРУ впервые стала женщина - Джина Хэспел.

НВ приводит шесть фактов о ней.

1. Джина Чери Хэспел родилась 1 октября 1956 года. Она начала работать на ЦРУ в 1985 году в возрасте 29 лет. 2 февраля 2017 года Дональд Трамп назначил ее заместительницей директора ЦРУ Майка Помпео.

2. В 2002 году Хэспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, в которой содержали подозреваемых в терроризме и применяли к ним пытки. По словам репортера The Washington Post Грега Миллера, Хэспел была причастна к практике применения пыток к задержанным.

3. Хэспел, вероятно, также причастна к уничтожению в 2005 году видеозаписей, свидетельствующих о применении пыток к задержанным ЦРУ по подозрению к причастности к терроризму. Об этом писал бывший глава Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Хосе Родригес в своих мемуарах.

4. У Джины Хэспел есть несколько наград за успешную борьбу с терроризмом. О ней также очень высокого мнения Майк Помпео, который после назначения ее директором ЦРУ называл Хэспел "образцовым офицером разведки и преданным патриотом", а также "проверенным лидером, обладающим сверхъестественной способностью добиваться успеха и вдохновлять окружающих".

5. После назначения Хэспел заместителем директора ЦРУ в феврале 2017 года ряд сенаторов выразил обеспокоенность тем, что эту должность занял человек, причастный к несанкционированному уничтожению видеозаписей ЦРУ, свидетельствующих о применении пыток.

6. 7 июня 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека призвал генерального прокурора Германии выдать ордер на арест Хэспел, которую обвиняют в том, что она контролировала пытки подозреваемых в причастности к терроризму. Обвинения основываются на деле Абу Зубайды, который, согласно докладу комиссии Сената США, расследовавшей применение пыток ЦРУ, 83 раза был подвергнут пытке с помощью воды в течение одного месяца. Ему также не давали спать, закрывали в очень тесном помещении и били головой об стену. Кроме того, он потерял один глаз.

НВ