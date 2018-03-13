Шесть фактов о Джине Хэспел – первой женщине, ставшей директором ЦРУ

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Джина Хэспел до назначения на должность директора ЦРУ была заместительницей Майка Помпео

Джина Хэспел до назначения на должность директора ЦРУ была заместительницей Майка Помпео

13 марта президент США Дональд Трамп внезапно сообщил о назначении директора ЦРУ Майкла Помпео на должность госсекретаря. Вместо Помпео директором ЦРУ впервые стала женщина - Джина Хэспел.

НВ приводит шесть фактов о ней.

1. Джина Чери Хэспел родилась 1 октября 1956 года. Она начала работать на ЦРУ в 1985 году в возрасте 29 лет. 2 февраля 2017 года Дональд Трамп назначил ее заместительницей директора ЦРУ Майка Помпео.

2. В 2002 году Хэспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, в которой содержали подозреваемых в терроризме и применяли к ним пытки. По словам репортера The Washington Post Грега Миллера, Хэспел была причастна к практике применения пыток к задержанным.

3. Хэспел, вероятно, также причастна к уничтожению в 2005 году видеозаписей, свидетельствующих о применении пыток к задержанным ЦРУ по подозрению к причастности к терроризму. Об этом писал бывший глава Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Хосе Родригес в своих мемуарах.

4. У Джины Хэспел есть несколько наград за успешную борьбу с терроризмом. О ней также очень высокого мнения Майк Помпео, который после назначения ее директором ЦРУ называл Хэспел "образцовым офицером разведки и преданным патриотом", а также "проверенным лидером, обладающим сверхъестественной способностью добиваться успеха и вдохновлять окружающих".

5. После назначения Хэспел заместителем директора ЦРУ в феврале 2017 года ряд сенаторов выразил обеспокоенность тем, что эту должность занял человек, причастный к несанкционированному уничтожению видеозаписей ЦРУ, свидетельствующих о применении пыток.

6. 7 июня 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека призвал генерального прокурора Германии выдать ордер на арест Хэспел, которую обвиняют в том, что она контролировала пытки подозреваемых в причастности к терроризму. Обвинения основываются на деле Абу Зубайды, который, согласно докладу комиссии Сената США, расследовавшей применение пыток ЦРУ, 83 раза был подвергнут пытке с помощью воды в течение одного месяца.  Ему также не давали спать, закрывали в очень тесном помещении и били головой об стену. Кроме того, он потерял один глаз.

НВ

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