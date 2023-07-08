Санду в обращении к 500-му дню войны поблагодарила украинцев за мир в Молдове 8 июля, 18:01 Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове (Фото:REUTERS / Vladislav Culiomza)

Президент Молдовы Майя Санду в субботу, 8 июля, опубликовала обращение к своим гражданам по случаю 500 дней полномасштабной войны России против Украины.

В обращении Санду напомнила о российских военных преступлениях в Украине, которые привели к смертям среди мирного населения.

«Невинных людей казнили и оставили гнить на улицах или бросили в братскую могилу. В Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Бородянке. Изнасилованные женщины и дети, убитые или искалеченные бомбами», — говорится в обращении молдавского президента, опубликованном ее пресс-службой.

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Санду отметила, что жизнь людей в Украине кардинально изменилась из-за войны, вспомнив об украинских защитниках, а также беженцах.

«Благодаря мужеству украинских военных, благодаря сопротивлению гражданского населения мы имеем мир в Молдове. Мы солидарны с Украиной и сделаем все возможное, чтобы быть рядом с ними», — подчеркнула Санду.

Она отметила, что Молдова и дальше будет принимать украинцев, помогать с транспортировкой украинской продукции, а также в привлечении военных преступников к ответственности.

«Украина победит. Иначе быть не может. Украинцы — народ мира, и мы стоим вместе с ними. Слава Украине», — подытожила Санду.