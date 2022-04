«Путин не хочет брать вину на себя». После провалов в Украине Кремль «зачищает» ФСБ и меняет схему командования войсками — что это означает 11 апреля, 15:12 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Акция протеста против российского вторжения в Берлине, на символической карте Украины, которую пытается проглотить «Владимир Путин», написано «Подавись ею» (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Существенные потери армии РФ и провал первого этапа войны в Украине привел к тому, что власти России пытаются найти виновных в этом, а также перестроить систему командования наступательными операциями на украинской земле.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

НВ собрал главное, что известно о попытках Кремля «зачистить» ФСБ от предполагаемых «виновников» неудач первой фазы войны в Украине и переформатировать структуру командования войсками.

Видео дня

« Чистки» в ФСБ и других структурах: кого они коснулись и что означают

Еще в начале марта появилась информация о том, что власти России начали «чистки» в одном из структурных подразделений ФСБ, которое Кремль по всей видимости винит в провале изначального плана войны в Украине.

Речь идет о 5-й службе ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей), внутри которой существует Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки спецслужбы. Именно оперативники ДОИ в последние годы занимались подрывной деятельностью в Украине и собирали развединформацию на ее территории, которая должна была помочь спланировать российское вторжение.

Однако, как сообщили в марте российские журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган со ссылкой на собственные источники, уже после первых недель полномасштабной войны в Украине руководство 5-й службы ФСБ попало в немилость — тогда под домашним арестом оказались глава службы генерал-полковник Сергей Беседа и его заместитель. «Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции [ФСБ в Украине], а также плохую разведывательную информацию», — сообщал Солдатов, специалист по российским спецслужбам и редактор сайта Agentura.ru. В апреле он уточнил, что Беседу перевели в СИЗО в Лефортово, его дело расследует Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

Схожую информацию подтвердила расследовательская группа Bellingcat, которая готовится обнародовать детали недавних «чисток» в 5-й службе ФСБ. Об этом 10 апреля сообщил журналист из команды Bellingcat Христо Грозев в интервью российскому оппозиционному каналу Популярная политика.

Грозев подтвердил, что первой «жертвой» чистки стал генерал-полковник Сергей Беседа, руководитель Служба оперативной информации и международных связей ФСБ. По словам расследователя, информация о его переводе в СИЗО также похожа на правду: Беседа уже две недели не берет трубку и с ним нет связи.

Грозев также сообщил, что масштабные чистки идут и среди бывших подчиненных генерал-полковника. В целом, по оценкам Bellingcat, «украинской линией» в 5-й службе ФСБ занимались около 150 офицеров. Однако после провальных для России полутора месяцев вторжения «значительная их часть если не арестованы, то точно уже не работают в ФСБ», рассказал Грозев. «Так что чистка точно прошла. Через несколько дней, надеюсь, [Bellingcat] сможет опубликовать что-то более конкретное о судьбе этих людей», — добавил журналист.

Еще 20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что раздор между Кремлем и ФСБ могут попытаться использовать те представители «российской бизнес-политической элиты», которые готовы попытаться отстранить Путина от власти.

«Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ — роковые просчеты в войне против Украины», — сообщало ГУР Минобороны Украины, напоминая, что именно Бортников и его ведомство «отвечали за анализ настроений населения Украины и возможностей украинской армии». С начала вторжения украинские разведчики неоднократно заявляли, что часть информации — в частности о расположении чеченских подразделений к северу Киева — им «сливали» из ФСБ. «Это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ», — предполагали в ГУР Минобороны Украины, допуская что «Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти».

А издание Business Insider недавно напоминало, что глава 5-й службы ФСБ Беседин стал не единственным высокопоставленным силовиком, которой лишился статуса из-за провала вторжения в Украину. В марте стало известно об увольнении Романа Гаврилова, заместителя начальника Росгвардии [на нее возлагались задачи по «зачистке» и «наведению порядка» во взятых украинских городах — прим. ред.].

Тогда аналитики указывали, что идея властей РФ ввести росгвардейцев в Украину одновременно с регулярной армией было еще одним признаком того, что Россия не ожидала столь сильного сопротивления украинцев. Филип Инграм, бывший аналитик британской военной разведки, в марте предположил в комментарии Business Insider, что Путин «наказывает» высших должностных лиц в силовых кругах, чтобы «послать командирам сигнал о том, что дальнейшие провалы недопустимы».

Слушайте подкаст на эту тему

Андрей Солдатов, в свою очередь, рассказал Business Insider, что российская контрразведка начала расследование с целью выявления возможных осведомителей и иностранных агентов в ФСБ. Он напомнил, что отчеты западной разведки содержали подробные сведения вначале о наращивании вооруженных сил России, затем о ее планах и наконец — о проблемах вторжения в Украину. По словам Солдатова, из-за этого в Кремле опасаются, что в структуры ФСБ могли проникнуть иностранная разведка. «По сути это означает, что они начали искать „кротов“, потому что военная контрразведка в основном выявляет западных шпионов», — напомнил журналист.

Он также пояснил, что 5-я служба ФСБ занималась не только Украиной — в обязанности именно этого отдела входило и поддержание связи с ЦРУ, поэтому это подразделение было обречено стать «первым местом, где будут искать западных шпионов».

Рут Дейермонд, эксперт по вопросам безопасности в постсоветских странах из Королевского колледжа Лондона, называет еще одну возможную причину задержания сотрудников ФСБ. «Что бы ни заявлял Кремль публично, мы знаем, что на самом деле Путин осознает по меньшей мере некоторые из военных провалов [в Украине]. Это ["чистки» в силовых структурах] также говорит о том, что он не желает брать вину за них на себя", — сказала она Insider в конце марта. По мнению Дейермонд, «если война будет продолжаться так же плохо [для РФ], как и началась, то вероятно гораздо больше представителей спецслужб и, возможно, военных офицеров будут обвинены и наказаны». Как такие меры скажутся на поддержке Путина в этих государственных кругах в долгосрочной перспективе — пока неясно, отметила эксперт.

Новый командир: удастся ли «сирийскомму мяснику» генералу Дворникову скоординировать наступление РФ на Донбассе?

После первого месяца полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, западные разведки с удивлением отмечали, что у российской армии нет единого «полевого» военачальника — не считая военных чиновников вроде Сергея Шойгу в Москве. Наряду с авторитарной системой, в которой приказы из Кремля не подлежат обсуждению, отсутствие должной координации между войсками усугубляло другие проблемы армии оккупантов — от низкой мотивации до логистических проблем.

Теперь же появилась информация о том, что Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и ими руководит генерал Александр Дворников. 60-летний Дворников — командующий Южным военным округом армии РФ, известный своим жестоким стилем ведения боевых действия в Чечне, а затем и в Сирии, где он командовал группировкой российских войск.

Западные аналитики считают такое назначение неслучайным. «Решение назначить новое полевое командование в Украине было принято в момент, когда Россия, похоже, готовится к масштабной и более целенаправленной попытке расширить свою зону контроля на Донбассе — вслед за изначальной неудачной попыткой захватить Киев, столицу Украины», — пишет об усилении роли Дворникова The Guardian.

Издание напоминает, что в Сирии этот российский генерал создал авиабазу на северо-западном побережье страны. Вылетая оттуда, «бомбардировщики стирали с лица земли города и городки по всей провинции Идлиб». «Падение Алеппо, второго по размеру города в Сирии, в значительной степени было следствием российских авиаударов: [самолеты] вылетали с базы Хмеймим и регулярно наносили удары по больницам, школам, очередям за хлебом и другим „столпам“ жизни мирного населения», — пишет The Guardian.

Подобной тактики «выжженой земли» Александр Дворников может придерживаться и в Украине, отметил в комментарии АР подполковник Фарес аль-Баюш, перешедший из сирийской армии на сторону оппозиции и сейчас находящийся в Турции. Он назвал российского генерала «военным преступником» и высказал мнение, что главная цель назначения Дворникова ключевым военачальником в Украине — превратить ход войны в серию «быстрых битв» в нескольких местах одновременно.

Другие аналитики считают важным тот факт, что подчиненные Дворникову войска Южного военного округа в предыдущие недели уже действовали именно в тех регионах на востоке Украины, где Россия теперь решила сосредоточить свои атаки.

«Назначение Дворникова „всеобщим“ командующим сейчас имеет смысл с учетом того, что основные усилия россиян (по крайней мере объявленные) почти полностью сконцентрированы в зоне его ответственности», — говорится в аналитическом обзоре американского Института по изучению войны (Institute for the Study of War, ISW), который обнародовал оценку ситуации в Украине 9 апреля. По оценке ISW, до расширения полномочий Дворников был лишь одним из двух-трех других командиров, отвечавших за различные фронты наступлений российской армии в Украине. А отсутствие единого командира «явно мешало взаимодействию российских войск, действовавших на разных направлениях вторжения», считают аналитики института.

Однако в то же время ISW подчеркивает, что «упрощение российской структуры командования может не решить всех проблем управления» российской армией в Украине. Во-первых, большая часть сил подкрепления, которые РФ сейчас направляет на Донбасс, «выдернуты» из других военных округов российской армии. Кроме того, нынешнее активное наступление российских сил со стороны Изюма на юго-восток «опирается на концентрацию российских войск вокруг Харькова, которое, в свою очередь, зависит от логистического узла в российском Белгороде — оба этих района номинально находятся под контролем [командующего Западным военным округом генерала Александра] Журавлева», говорится в аналитическом обзоре. Это означает, что «в обозримом будущем российские силы, вероятно, продолжат с трудом пытаться налаживать согласованные и эффективные механизмы командования и управления», делают вывод аналитики ISW.

Автор материала в The Guardian обращает внимание на еще один аспект: в Украине Дворникову придется столкнуться «с совершенно иным набором задач», чем в Сирии. В отличие от сирийской войны, российские ВВС в Украине не имеют полного преимущества в небе, а наземные силы армии РФ «серьезно истощаются с помощью регулярных поставок [силам ВСУ] передового вооружения [с Запада], что было недоступно сирийским повстанцам».

Еще одним серьезным фактором противодействия армии РФ будет оставаться «огромное количество данных, которые поступают из зоны боевых действий и опровергают заявления России об „успехах“ на полях сражений», напоминает The Guardian. «Хотя Сирия до сих пор считалась самым широко освещаемым [best-chronicled] конфликтом современности, даже эти усилия затмеваются тем, как смартфоны и цифровые технологии доносят миру информацию о войне в Украине», — констатирует издание.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.