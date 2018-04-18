46 депутатов Европарламента призвали руководителей стран Евросоюза бойкотировать ЧМ-2018

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Политиков призывают не ехать на Чемпионат мира по футболу в РФ

Политиков призывают не ехать на Чемпионат мира по футболу в РФ

Корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк сообщил о том, что 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали правительства стран Европейского союза бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

Напомним, о своих планах не ехать на футбольный чемпионат в РФ уже заявили британские министры и члены королевской семьи, президент Польши Анджей Дуда и руководство Дании.

Правительство Исландии также рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления в Солсбери.

Немецкое издание Bild решило бойкотировать турнир-репетицию ЧМ-2018 из-за цензуры в России.

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Сообщалось, что 43% футбольных болельщиков в мире не поддерживают проведение чемпионата мира 2018 года в России.

 

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