46 депутатов Европарламента призвали руководителей стран Евросоюза бойкотировать ЧМ-2018

Корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк сообщил о том, что 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали правительства стран Европейского союза бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.

46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1