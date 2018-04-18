46 депутатов Европарламента призвали руководителей стран Евросоюза бойкотировать ЧМ-2018

Корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк сообщил о том, что 46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали правительства стран Европейского союза бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России.
46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 апреля 2018 г.
Напомним, о своих планах не ехать на футбольный чемпионат в РФ уже заявили британские министры и члены королевской семьи, президент Польши Анджей Дуда и руководство Дании.
Правительство Исландии также рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления в Солсбери.
Немецкое издание Bild решило бойкотировать турнир-репетицию ЧМ-2018 из-за цензуры в России.
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Сообщалось, что 43% футбольных болельщиков в мире не поддерживают проведение чемпионата мира 2018 года в России.
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