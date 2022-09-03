40% техники, которой Россия оснащает новые подразделения, не боеспособна — разведка 3 сентября, 15:58 У россиян серьезные проблемы с восполнением потерь среди личного состава и техники (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

40% техники, которой Россия оснащает новые подразделения для войны в Украине, не боеспособна, заявляют в украинской разведке.

По словам представителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, новый армейский корпус Россия сможет сформировать только до конца ноября.

«История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема — человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3−4 месяца. Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, заходивших на нашу территорию в феврале-марте. Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска. По нашим оценкам, 40% боевой техники не боеспособны. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок», — сказал он в эфире Военного телевидения Украины.

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перекидывает 3-й армейский корпус на временно захваченные территории в Запорожской и Харьковской областях.

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