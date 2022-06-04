Свобода погибла под танками. 33 года назад власти Китая жестоко подавили студенческий протест на площади Тяньаньмэнь 4 июня, 07:22 Цей матеріал також доступний українською Площадь Тяньаньмэнь в 1988-м, за год до протестов (Фото:Derzsi Elekes Andor via Wikimedia)

4 июня исполняется 33 года после подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Китае. Эти события, в результате которых Компартия укрепила свою правящую роль в стране, стали одними из самых трагических в современной истории Китая.

Кровавое противостояние протестующих и армии обернулось сотнями и тысячами раненых и погибших. Лишь по официальным данным властей в Пекине, количество жертв достигло 241 человека, тогда как другие источники говорят о 10 тысячах убитых.

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Протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине вспыхнули в 1989 году — в конце десятилетия, ознаменовавшегося значительным экономическим ростом и либерализацией социалистической страны. Но несмотря на рост уровня жизни, в Китае также начала расти коррупция и инфляция.

Одновременно с этим в середине 80-х все большую популярность среди простых граждан приобретает Ху Яобан, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая. Хотя Яобан и был преданным членом партии, он имел более либеральный взгляд в отношении устройства страны, чем тогдашняя политическая верхушка, — например, поддерживал введение свободного рынка.

В 1986 году в стране вспыхнули протесты студентов и интеллигенции, требовавших демократических прав и свобод. Акции прошли в Пекине, Шанхае, Ухане и других городах Китая. После подавления студенческих выступлений Компартия взялась за борьбу с так называемой «буржуазной либерализацией» — сакральной жертвой тогда стал именно Ху Яобан, которого вынудили уйти в отставку в 1987-м.

Спустя два года, в середине апреля 1989 года, Яобан умирает в результате инфаркта. На следующий же день после его смерти десятки тысяч студентов собрались на площади Тяньаньмэнь в Пекине — для многих из них бывший генсек выступил мучеником, погибшим за идею реформ.

К 4 мая в центре китайской столицы собрались 300 тысяч человек разных политических ориентаций и социальных групп. Сперва руководство Компартии не применяло силу против участников акции, и жители других китайских городов также начали выходить на протесты.

В середине мая 89-го с визитом в Китай прибыл советский руководитель Михаил Горбачев, — чтобы осветить его приезд, в Пекин приехало множество западных журналистов, которые также получили возможность осветить студенческие акции.

На пике протестов на площади Тяньаньмэнь одновременно находились 1 млн человек. Мнения представителей Компартии о том, что делать с подобной силой, разделились: преемник покойного Яобана на посту генсека ЦК Компартии Чжао Цзыян предложил вступить в диалог с участниками акций, тогда как консервативное крыло политсилы избрало силовой путь.

"Столп позора", возведенный в кампусе Университета Гонконга в память о событиях 1989 года на площади Тяньаньмэнь / Фото: REUTERS / Tyrone Siu / File Photo

20 мая в столице Китая ввели военное положение, а в начале июня армия Китая начала пробиваться в сторону площади с использованием танков. Препятствование сперва невооруженным отрядам военных со стороны протестующих встретило жестокий ответ властей: армия открыла огонь на поражение.

С обеих сторон начали появляться погибшие: собравшиеся на площади Тяньаньмэнь давали отпор булыжниками, палками и коктейлями Молотова; военные же стреляли в протестующих используя в том числе экспансивные пули, которые наносят сверхтяжелые ранения и запрещены для использования в военное время.

4 июня власти страны полностью подавили силы демонстрантов. В этот же день был уничтожен один из символов несостоявшейся революции — десятиметровая статуя Богиня демократии, созданная студентами Академии искусств Пекина, которую они разместили на площади.

На следующий день, 5 июня 1989-го, танковые колонны начали покидать Тяньаньмэнь. Внезапно в объектив фотографов попал человек, в одиночку преградивший путь тяжелой бронетехнике. Гражданин Китая, получивший прозвище «Неизвестный бунтарь», на протяжении нескольких минут не позволял танкам сдвинуться с места. Кадр с этим человеком, сделанный Джеффом Уайднером из Associated Press, стал одной из самых известных репортажных фотографий в мире. Личность и дальнейшая судьба «бунтаря» остается предметом обсуждений.

Знаменитая фотография с "Неизвестным бунтарем" / Фото: Скриншот страницы time.com, оригинальное фото: Jeff Widener / Associated Press

После подавления протестов на площади Тяньаньмэнь власти Китая начали массово арестовывать их участников по обвинению в «контрреволюционной» деятельности. Последний узник Тяньаньмэня предположительно был освобожден лишь в 2016 году.

Упоминание событий, произошедших в 1989 году в центре Пекина, в Китае запрещено до сих пор.

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