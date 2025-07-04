В пятницу, 4 июля, у жителей Соединенных Штатов будет повод для празднования — 249-я годовщина провозглашения независимости страны от Великобритании. Американцы будут отдыхать три дня подряд, в течение уик-энда ожидаются рекордные показатели внутреннего туризма — люди отправятся на курорты и к родным. Те же, кто останется в своих городах, городках и селах, станут свидетелями помпезных парадов, грандиозных фейерверков и веселых конкурсов, всегда присущих этому дню.

1. На самом деле праздник мог прийтись не на 4 июля

А на 2 июля. Именно в этот день в 1776 году Второй континентальный конгресс проголосовал за Резолюцию о независимости, автором которой был делегат от Вирджинии Ричард Ли. В документе Тринадцать Колоний (так называли мятежные североамериканские территории) провозглашались «свободными и независимыми штатами», отдельными от Британской империи.

Конгресс должен был также проголосовать и за Декларацию независимости, однако Томас Джефферсон, который писал ее, уединившись на 16 дней в частном доме № 700 на Маркет-стрит в Филадельфии, представил окончательный вариант только 4 июля. Именно в этом тексте впервые употреблено словосочетание «Соединенные Штаты», которое станет названием новосозданного государства. Декларацию члены Конгресса поддержали единогласно.

Томас Джефферсон представляет на рассмотрение Конгресса Декларацию независимости / Фото: картина Джона Трамбулла, 1819 год

Между тем один из лидеров революции, будущий президент Джон Адамс в те дни писал супруге Эбигейл: «Второй день июля 1776 года будет самым памятным эпохальным днем в истории Америки. Я глубоко убежден, что он будет праздноваться грядущими поколениями, как большая годовщина-фестиваль. Это должно отмечаться как день освобождения и акт преданности всемогущему Господу и сопровождаться шоу, играми, спортивными соревнованиями, залпами, салютами, колоколами и иллюминацией с одной стороны континента до другой, отныне и на все века».

Во всем оказался прав, кроме даты. Празднуют все же 4 июля.

2. Первое празднование, которого могло и не быть

Лондон не собирался признавать свои колонии свободными, война за независимость продолжалась до 1783 года. В июле 1777-го о каких-либо громких празднованиях в Филадельфии, неофициальной столице Тринадцати Колоний, не могло быть и речи: армия британского генерала Уильяма Хоу вплотную подошла к городу и захватила его в конце сентября.

И все же один город не забыл о годовщине принятия Декларации независимости. В Бристоле (штат Род-Айленд) 4 июля 1777 года прозвучало 13 орудийных залпов утром и еще столько же вечером — по количеству колоний, провозгласивших власть английского короля Георга ІІІ недействительной.

Также Бристоль в 1785 году основал старейшую из традиций праздновать День независимости, которая сохраняется до сих пор. Там состоялся Парад военных, гражданских и пожарных, его проводят и сейчас. В разные годы действо собирало до 200−300 тысяч зрителей.

Тем временем в 1778 году дела на фронтах у революционной армии шли лучше. Главнокомандующий Джордж Вашингтон вспомнил о второй годовщине Декларации и распорядился 4 июля выдать войскам двойную порцию рома и устроить артиллерийский салют.

3. День независимости не всегда имел такое название

Действительно, сначала 4 июля отмечали годовщину принятия Декларации о независимости. Массачусетс в 1781 году стал первым штатом, который официально ввел ее как праздник. Первое упоминание словосочетания «День независимости» датировано 1791 годом.

Но общей традиции празднования не существовало вплоть до 4 июля 1812 года. Тогда, на фоне патриотического подъема после объявления (в июне) войны Великобритании, по всем Штатам состоялись торжественные парады. А через несколько дней войска США атаковали британские форты на территории современной Канады.

На карточках и открытках первой половины XIX века указано, что 4 июля празднуют Независимость или День независимости.

Приглашение на празднование в Гринвиче, штат Коннектикут, 1825 год / Фото: Википедия

На национальном уровне праздник установил Конгресс в 1870 году. В этот день федеральные служащие получали неоплачиваемый выходной. Современный формат — оплачиваемый выходной для всех государственных учреждений — День независимости США приобрел в 1938 году.

4. Три смерти и одно рождение

Двое из отцов американской государственности и соавторов Декларации независимости, второй президент Джон Адамс и третий президент Томас Джефферсон, умерли в один день, 4 июля 1826 года. Американцы искренне видят в этом божественный знак. Два знаменитых федералиста прошли путь от крепкой дружбы до жуткой вражды, в последние годы вообще не общались.

По легенде, последними словами Адамса были: «Джефферсон еще жив». На самом деле, никто не подтверждает, что эта фраза была произнесена, к тому же преемник Адамса ушел из жизни на несколько часов раньше.

Через пять лет, 4 июля 1831 года, умер 5-й президент США Джеймс Монро. Он был участником Войны за независимость, учеником Джефферсона, многолетним государственным секретарем. При его президентстве государство присоединило Флориду, один из крупнейших штатов.

А 4 июля 1872 года родился Калвин Кулидж, президент № 30, которого считают одним из самых оригинальных глав государств ХХ века. Американцы называют его «самым ленивым президентом», потому что он редко работал более четырех часов в сутки. Кулидж не выезжал за пределы Соединенных Штатов, имел привычку шутить с «покерфейсом» и отказался баллотироваться на второй срок, хотя у него были все шансы на победу.

5. Когда 4 июля не праздновали

Однажды мероприятия по случаю годовщины независимости переносили на 5 июля. Это произошло в 1779 году, когда дата пришлась на воскресенье. По тогдашним представлениям, этот день семьи посвящали церкви. Правда, каких-то особых торжеств на третью годовщину принятия Декларации и не планировалось.

Не было праздничным и 4 июля 1942 года. Прошло только семь месяцев после бомбардировки японцами Перл-Харбора. США вступили в войну. Фейерверк у Монумента Вашингтона в столице был отменен, как и патриотические парады по всей стране. Президент Франклин Рузвельт призвал американцев считать праздником «не фейерверки, а смертельные реалии танков, самолетов, пушек и кораблей».

Значительно урезанным было и празднование в 2020 году. Причина — пандемия коронавируса, которая в США как раз выходила на пик. Места проведения фейерверков держали в секрете, чтобы избежать скопления зрителей. Немало праздничных событий проходили виртуально или в режиме онлайн. Среди них — концерт A Capitol Fourth, который обычно проводят напротив Капитолия и где собирается до полумиллиона зрителей. В том году его записали заранее и показали 4 июля по национальным каналам телевидения.

6. Фейерверк Мэйси

Салют в честь Дня независимости США в Нью-Йорке признается одним из крупнейших пиротехнических событий года.

Компанию Macy`s вместе с Walt Disney пригласили организовать шоу в честь 200-летия независимости в 1976 году. 30-минутный салют, который запускали с трех барж, очень понравился зрителям, поэтому Macy`s устраивает грандиозные салюты каждый год (за исключением 1986, когда была привлечена другая компания, и 2020, когда вместо одного большого фейерверка провели несколько коротких, пятиминутных).

Самым грандиозным считают 26-минутное огненное шоу 2009 года.

Фейерверк из Нью-Йорка транслируют в прямом эфире на все Штаты с 1983 года. В 2025 году телевизионные права получила NBC.

7. Город 4 июля

Есть в Америке и такой. Специальный титул получил Сьюард, штат Небраска. Традиция празднования независимости здесь тянется с 1868 года, причем всегда парад проводят по одному и тому же маршруту. Еще в XIX веке люди отовсюду приезжали в этот маленький городок, чтобы посмотреть на торжественное шествие, принять участие в конкурсах и вообще весело провести время.

В 1973-м губернатор штата Джеймс Иксон издал прокламацию, в которой Сьюард был объявлен «Официальным городом 4 июля Небраски». Конгресс Штатов в 1979 году расширил титул до «Официального маленького городка США 4 июля».

Фото: Nebraska.gov

Население Сьюарда — около 7500 человек. Каждый год в начале июля здесь собирается до 40 000 американцев.

8. Не только в Штатах

Да, еще одна страна отмечает самый большой государственный праздник 4 июля. Это Филиппины, которые празднуют независимость от… США!

Филиппины были американской собственностью с 1898 года. Во время Второй мировой войны их захватила Япония. С октября 1944 года и до сентября 1945-го, когда японцы капитулировали, шли жестокие бои за острова, в них участвовали американские войска и армия освобождения Филиппин.

4 июля 1946 года было подписано Манильское соглашение, Вашингтон официально признал островное государство свободным.

Праздник сначала назывался Днем независимости Филиппин, затем — Днем филиппинско-американской дружбы, а с 1996 года официально является Днем Республики.