Борьба за жизнь. Как у 38-летней американки появился шанс после победы над раком и страховщиками

38-летняя Эрика Зак, мать четырехлетней Лои, удалось вылечить от двух онкологических заболеваний. Но теперь она в любой момент может умереть от печеночной недостаточности, так как ее печень была сильно повреждена во время удаления метастазов.

НВ рассказывает историю борьбы Эрики Зак за жизнь с тяжелыми заболеваниями и страховой компанией.

Жизнь, повисшая на волоске

Эрика впервые встретила своего будущего мужа в 1998 году в Провиденсе, когда он учился в университете Брауна. а она - в Школе дизайна Род-Айленда. Они были полярными противоположностями: он был самым востребованным игроком футбольной команды своего университета и специализировался на экономике. Она увлекалась искусством и специализировалась на текстильном дизайне. Он был с неспособного расслабиться Восточного побережья, она со свободного Западного побережья. Они не сразу начали встречаться и поженились только в 2009 году.

Все пришло сразу. А затем все сразу обрушилось

Эрика также делала успешную карьеру - она работала на компанию по производству одежды Old Navy, выбирая и проектируя ткани, принты и пледы для младенцев и маленьких детей. Когда она была беременна, ее повысили до старшего текстильного дизайнера.

"Все пришло сразу, - писала она в своем блоге, - а затем все сразу обрушилось".

В последнем триместре беременности у Эрики были сильные боли в животе, а через несколько недель после родов боль усилилась, и она почувствовала новообразование в боку.

8 апреля 2014 года ей поставили ужасный диагноз - рак толстой кишки на четвертой стадии, который распространился на ее печень. В тот момент дочери Эрики Лои было всего три месяца.

Еще раньше, когда Эрике было 28 лет, у нее обнаружили рак щитовидной железы, но на начальной стадии. После удаления щитовидной железы, ее жизнь сильно не изменилась.

После обнаружения рака толстой кишки Эрика перенесла несколько операций и более 70 циклов химиотерапии.

Эрика вместе с дочерью Лои в больнице / Фото: cnn.com

"Это день химиотерапии. День, когда кричишь в подушку. День, когда прячешься в душе. День, когда врешь своему ребенку. Говоришь ей, что собираешься сегодня работать. День, когда говоришь своему врачу, что злишься. День, когда заставляешь своего мужа плакать. День, когда отравляешь свое тело", - писала Эрика в своем блоге 28 февраля 2017 года.

В другой день она написала: "Рак - это медленная форма пыток, которая лишает вас достоинства, спокойствия и стабильности".

4 апреля 2017 года, почти через три года после того, как ей поставили диагноз, у Эрики был душераздирающий разговор с ее дочерью.

"Мама, ты продержишься?", - спросила Лои.

"Что ты имеешь в виду, Лои?"

"Ты будешь здесь всегда?", - спросила девочка.

"На самом деле я не знаю, детка".

Через шесть дней после этого разговора Эрике сделали абляцию (радиочастотное удаление) двух небольших опухолей печени, но что-то пошло не так, и в ее печени образовалась дыра. Чтобы спасти ей жизнь, хирургам пришлось заблокировать вены и артерии, ведущие в печень. По словам ее врача, вся центральная часть печени Эрики погибла.

Сейчас к ее животу прикреплены два пакета для слива желчи. Эрике угрожает смертельное кровотечение или заражение какой-нибудь инфекцией, которая может ее убить. Кроме того, она может вскоре умереть от печеночной недостаточности.

Из-за состояния печени Эрика больше не могла переносить какую-либо стандартную форму химиотерапии. Поэтому ее врачи в Орегоне попробовали последнее средство - новаторский препарат для лечения рака с помощью иммунотерапии под названием пембролизумаб известный под торговым названием Китруда. Это лечение оказалось очень эффективным, по мнению ее врача, раковые клетки в теле Эрики удалось полностью уничтожить.

"То, от чего она умрет, - это печеночная недостаточность", - говорит ее врач.

Врачи из больницы в Кливленде пришли к выводу, что Эрике может существенно продлить жизнь трансплантация печени.

То, от чего она умрет, - это печеночная недостаточность

Как пояснил один из врачей, в 1980-90-х годах хирурги делали пересадку печени таким пациентам как Эрика с "неоперабельным метастазом в печени от колоректального рака", но лишь 18% пациентов прожили после такой операции еще пять лет, поэтому ее операции прекратили делать. Однако большинство плохих результатов были из-за технических осложнений и неправильного лечения после трансплантации, а не возвращения рака. За десятилетия, которые прошли с тех пор, техника пересадки печени значительно улучшилась, и в Норвегии врачи снова проводят такие операции. По их данным, около 50-60% пациентов с состоянием, похожим на состояние Эрики, переживают последующие пять лет после пересадки.

2 февраля 2018 года врачи в Кливленде одобрили Эрику в качестве кандидата на пересадку печени.

Борьба со страховой компанией

После закончившейся неудачно процедуры абляции в течение 12 месяцев Эрику госпитализировали 19 раз для лечения инфекций, кровотечений и ряда других проблем со здоровьем.

После того как ее врачи одобрили внесение ее в список ожидания на пересадку печени, Эрика обратилась к своему страховщику - компании UnitedHealthcare. Согласованные затраты на пересадку печени для страховой компании составляют $200 тысяч.

Хотя страховые компании редко отказываются оплатить пересадку, Эрике пришел отказ.

После этого уже в начале апреля она написала четырехстраничное письмо генеральному директору UnitedHealth Group, материнской компании UnitedHealthcare (UHC) Дэвиду Вихманну. Она отметила, что анализ ее случая врачами компании, по ее мнению, был проведен некомпетентно. Так, один из врачей отметил, что у нее в печени опухоль диаметром 9 см, тогда как на самом деле это было отверствие в печени, образовавшееся в результате абляции, которое и провоцирует ее печеночную недостаточность.

Эрика перенесла несколько операций и более 70 циклов химиотерапии / Фото: cnn.com

"Теперь, когда перспективы моего долговременного выживания на самом деле наилучшие, мне нужна поддержка UHC больше, чем когда-либо", - писала Эрика.

Она отправила это письмо 11 апреля. Через два дня после отправки Эрике и ее мужу сообщили, что исполнительная команда UHC получила его и что ее дело пересматривают. Но дату принятия решения несколько раз переносили. В конце концов им пообещали, что решение будет принято 2 мая. В этот день представитель UnitedHealthcare связался с Эрикой и ее мужем и сообщил о новом отказе. По его словам, дело Эрики было отправлено обратно трем рецензирующим врачам. Один из них изменил свое мнение, но два других врача постановили, что трансплантация не будет многообещающей. Врач, который встал на сторону пересадки, сообщил супругам представитель UHC, был единственным из трех, кто разговаривал напрямую с ее хирургом-трансплантологом. Несмотря на протесты Эрики и ее мужа, представитель страховщика извинился за то, что сообщил плохие новости, и закончил разговор.

Неожиданный поворот

После этого звонка Эрика с мужем провели выходные, обдумывая свой следующий шаг. У них осталась одна возможность подать апелляцию, и они не хотели истратить ее впустую. Но через пять дней, 7 мая, когда они собирали Лои в школу, им снова позвонил представитель UHC. На этот раз у него были хорошие новости: страховщик покроет пересадку Эрики.

Супругам никак не объяснили изменение решения, и они не успели отправить страховщику никакой новой информации. UnitedHealthcare отказалась отвечать на вопросы CNN об обработке дела Эрики.

"Мы постоянно общались с ее мужем и связались с ним, как только было принято решение одобрить запрос на пересадку", - заявили в компании.

Эрика с мужем и дочерью / Фото: cnn.com

Несмотря на принятое компанией решение, Эрика решила обнародовать свою историю, чтобы высказаться ради других, которые испытали боль от подобных отказов.

"Никто не должен бороться с такими трудностями. Особенно, когда у меня есть все эти врачи, которые говорят, что это спасет мою жизнь", - считает она.

Когда именно Эрике должны сделать пересадку печени, точно неизвестно. Кандидатам на трансплантацию присваивается так называемая оценка MELD от 6 до 40. MELD Эрики около 22, что, по словам ее врача, означает, что пересадку могут сделать через несколько месяцев. Однако на возможность пересадки влияет много факторов, так что это может измениться.

Никто не должен бороться с такими трудностями. Особенно, когда у меня есть все эти врачи, которые говорят, что это спасет мою жизнь

Врач, который не связан с делом Эрики, рассказал CNN, что в списке ожидания находятся 20 тысяч американцев и только 7 тысяч из них получат новую печень в 2018 году.

Для того, чтобы сделать пересадку печени, пациента обычно госпитализируют на 7-10 дней, восстановление после операции длится 4-8 недель.

Если Эрике сделают пересадку, и она будет успешной, это может стать прецедентом для аналогичных решений в подобных случаях, считает ее врач.

По материалам CNN