$35 тысяч за ночь. NASA откроет МКС для туристов с 2020 года Вчера, 20:22 Цей матеріал також доступний українською @NASA В NASA планируют до двух коротких частных миссий на МКС в год @NASA

С 2020 года NASA собирается открыть Международную космическую станцию для туристов, стоимость пребывания там составит $35 тысяч за ночь.

Заместитель директора МКС Робинн Гейтс заявил, что в год будет до двух коротких частных миссий, сообщает BBC.

NASA планирует разрешить туристам находиться на МКС до 30 дней, их должны будут перевозить американские космические корабли.

«NASA открывает Международную космическую станцию ​​для коммерческих возможностей и продвигает эти возможности, как мы никогда раньше не делали», — заявил финансовый директор Джефф ДеВит в Нью-Йорке.

Согласно планам NASA, нести ответственность за определение состава экипажа и обеспечение того, чтобы частные астронавты отвечали медицинским требованиям и прошли необходимую тренировку для космического полета, будут частные коммерческие организации

Напомним, в феврале журнал НВ писал, что к 2021 году американская компания Orion Span намерена построить и ввести в эксплуатацию первый в мире космический отель — Aurora Station.