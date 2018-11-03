03 ноября 2018, суббота

30-летний иранец притворялся школьником, чтобы получить образование в британской школе

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Мужчина притворялся школьником, чтобы получить образование
Danny Tommo ‏/ Скриншот

Мужчина притворялся школьником, чтобы получить образование

30-летний гражданин Ирана притворялся 15-летним парнем, что бы получить образование в британской школе Stoke High,  графство Суффолк.

Об этом сообщает Ipswich Star.

Одноклассники мужчины утверждают, что он лгал о своем возрасте британским властям, чтобы получить британское образование, поскольку предыдущие квалификации из его родной страны не были признаны в Великобритании.

Родители школьников очень обеспокоены тем, что с их детьми учится неизвестный взрослый мужчина.

Министерство внутренних дел расследует информацию о мужчине: его возраст, личность и то, как мужчина  поступил в школу.

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