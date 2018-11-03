30-летний иранец притворялся школьником, чтобы получить образование в британской школе

30-летний гражданин Ирана притворялся 15-летним парнем, что бы получить образование в британской школе Stoke High, графство Суффолк.
Об этом сообщает Ipswich Star.
Одноклассники мужчины утверждают, что он лгал о своем возрасте британским властям, чтобы получить британское образование, поскольку предыдущие квалификации из его родной страны не были признаны в Великобритании.
Родители школьников очень обеспокоены тем, что с их детьми учится неизвестный взрослый мужчина.
Министерство внутренних дел расследует информацию о мужчине: его возраст, личность и то, как мужчина поступил в школу.
Смотрите также
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования