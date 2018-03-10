240 улик, 200 свидетелей, более 250 полицейских - МВД Британии о деле Скрипаля

Британские военные в защитных костюмах у больницы в Солсбери

Следствие по делу об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери установило более 200 свидетелей и собрало более 240 улик, заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. Об этом сообщает BBC.

Следствие по делу об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери установило более 200 свидетелей и собрало более 240 улик, заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. Об этом сообщает BBC.

К расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения. Для помощи полиции в Солсбери откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил и эксперты Центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

Полиция Великобритании проводит следственные действия на кладбище в Солсбери, где похоронены жена и сын Скрипаля.

На заседании чрезвычайного комитета COBRA Эмбер Радд также сообщила, что 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, отравленные до сих пор не названным нервно-паралитическим веществом, по-прежнему находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Полицейский Ник Бейли, оказывавший первую помощь отравленным и тоже попавший в результате в больницу, продолжает оставаться под надзором врачей, но может говорить и общаться с семьей.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник российского ГРУ. В 2006 году его осудили на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали в рамках операции по обмену шпионами. Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище.

4 марта Скрипаль и его 33-летная дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.