200-летие Карла Маркса: шесть малоизвестных фактов об авторе Капитала

Ровно 200 лет назад - 5 мая 1818 года - родился Карл Маркс, немецкий философ, социолог, экономист, публицист и общественный деятель. Автор классического труда Капитал. Критика политической экономии (1867 год), соратник и единомышленник Фридриха Энгельса, вместе с которым он написал Манифест коммунистической партии, Маркс прожил 68 лет и оказал заметное влияние на ход мировой истории.

НВ рассказывает о малоизвестных фактах биографии ученого, личность и наследие которого до сих пор вызывают множество дискуссий.

1. Начальное образование получил дома

Маркс, сын адвоката еврейского происхождения Генриха Маркса и голландской еврейки из семьи раввинов Генриетты Прессбург, впервые пошел в школу лишь в 12 лет. До этого его образованием занимался отец. К слову, незадолго до рождения будущего экономиста его отец принял христианство, чтобы не лишиться звания судебного советника.

2. Избежал армии

Как и все 18-летние юноши в тогдашней Пруссии, Маркс был обязан отслужить в армии этой страны. Однако такого желания он не имел, к тому же оказался непригоден по состоянию здоровья - из-за проблем с легкими. Слабое здоровье стало многолетним бичом Маркса: большую часть жизни его мучали проблемы с печенью, ревматизм, частые головные боли, приступы бессонницы.

3. Мог связать жизнь со сценой

В юности Маркс мечтал стать театральным критиком. Он планировал поступить на литературный либо философский факультет, однако эта идея не пришлась по душе отцу – тот настаивал на юридическом образовании для сына. Его Маркс получил в университетах Бонна и Берлина.

Маркс мечтал стать театральным критиком, но получил юридическое образование / Фото ЕРА

4. Не является автором многих знаменитых цитат

Вовсе не Маркс с Энгельсом, а лидер французской революции Жан-Поль Марат впервые написал: "Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей". Немецкий социалист Карл Шаппер придумал лозунг "Рабочие всего мира, объединяйтесь!". А французский социалист-утопист Луи Огюст Бланки первым призвал к "диктатуре пролетариата". Маркс впоследствии заимствовал эти лозунги в своих работах.

5. Играл на бирже

В письме от 25 июня 1864 года он написал своему дяде, голландскому бизнесмену Лиону Филипсу (он был мужем сестры матери Маркса): "Я, что вас немало удивит, спекулировал частично на американских фондовых рынках, но особенно на английских биржах, которые в этом году появляются как грибы, [...] взлетают до совершенно неоправданного уровня, а затем, в большинстве своем, рушатся. Таким образом, я заработал более 400 фунтов стерлингов. Сейчас, когда сложность политической ситуации предоставляет большее поле деятельности, я, пожалуй, проделаю все сначала".

6. Не обеспечивал себя финансово

Значительную часть жизни Маркс прожил в бедности, опираясь на финансовую поддержку со стороны родителей, своего друга Фридриха Энгельса и родственников матери – основателей знаменитой корпорации Philips. Энгельс, сын немецкого текстильного магната, посылал ему около 50 фунтов стерлингов в год, что составляло порядка трети от годового пособия, которое Маркс получал от родителей. Энгельс финансово помогал Марксу около 40 лет, в том числе с изданием его знаменитого труда Капитал.

Кроме того, Маркс регулярно занимал деньги у своего дяди по материнской линии Лиона Филипса, пока терпение его не иссякло и он не прекратил спонсировать Маркса.