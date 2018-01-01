18 лет "у руля". Меркель ушла с поста лидера ХДС и произнесла эмоциональную речь Сегодня, 16:14 32 Цей матеріал також доступний українською Меркель была лидером ХДС 18 лет

В пятницу, 7 декабря, канцлер германии Ангела Меркель покинула пост главы своей партии Христианско-демократический союз (ХДС).

Как сообщает Reuters, перед членами партии политик произнесла эмоциональную речь.

Она выразила признательность за возможность возглавлять ХДС в течение 18 лет - 13 из них в роли канцлера.

“Для меня это было огромным удовольствием и честью”, - сказала Меркель.

Она также подчеркнула, что ХДС должна смотреть не назад, а вперед. С новыми людьми, но с прежними ценностями.

"В такие времена, как сейчас, мы будем защищать наши либеральные взгляды и наш жизненный уклад, как в своей стране, так и за рубежом", - резюмировала Меркель.

Ожидается, что в ближайшие часы участники съезда партии выберут нового лидера.

Главными претендентами на пост главы ХД называют Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая будет идти по стопам политики Меркель, и Фридриха Мерца. Его называют противником нынешнего канцлера.

29 октября в Берлине Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии, которые должны пройти в начале декабря. В то же время Меркель добавила, что до выборов в 2021 году продолжит выполнять обязанности главы правительства.

Меркель возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года. С 2005 года она находится на посту канцлера Германии.

На фоне заявления главы немецкого правительства Ангелы Меркель о намерении отказаться от должности главы Христианско-демократического союза (ХДС) Свободные демократы призвали ее покинуть и кресло канцлера.