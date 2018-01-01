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17 смертей: в Боливии столкнулись два пассажирских автобуса

Сегодня, 11:14
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В результате трагического ДТП с автобусами, в Боливии погибло 17 человек

Omasuyos Achacachi/Facebook

В горах Боливии недалеко от города Ачакачи, 8 декабря, лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, ещё 10 получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

По предварительным данным полиции, причиной аварии стало превышение скоростного режима водителями. Не исключено, что один автобус вылетел на встречную полосу, по которой двигался второй автобус.

Все детали трагического происшествия устанавливаются.

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Теги:   Автобус Боливия Авария ДТП

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