Российская «элитная» бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена восемь раз с начала войны — ISW 25 марта, 12:18 Кадры разбитой техники российской 155-й бригады морской пехоты в районе Угледара, февраль 2023 года (Фото:DeepStateUA / Telegram)

По данным американского Института изучения войны (ISW), российская «элитная» 155-я бригада морской пехоты была уничтожена и восстановлена восемь раз с начала полномасштабной войны.

Как отмечают в ISW, в значительной степени это произошло из-за потерь, которые российские морпехи понесли во время длительных попыток захватить Угледар Донецкой области.

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Так в начале февраля 2023-го года ВСУ разбили 155-ю бригаду РФ под Угледаром, нанеся российским морпехам значительные потери в технике и личном составе. Тогда оккупанты за неделю потеряли 130 единиц бронетехники.

Также 155-я бригада терпела сокрушительное поражение в ноябре 2022 года под Павловкой Волновахского района Донецкой области.

Аналитики заметили, что в российском информпространстве вспыхнула повторная волна острой критики тактики военного командования РФ под Угледаром со стороны некоторых известных российских военных блоггеров.

Они жалуются, что российские силы продолжают наступать на Угледар неэффективными лобными атаками в стиле «человеческих волн», что приводит к большим боевым потерям среди россиян и отсутствию каких-либо успехов.

В ISW подчеркивают, что такая тактика нигде не сработала вдоль линии фронта и не позволила россиянам поддерживать значительные темпы продвижения.

Российские военные блоггеры считают, что необходимо перерезать украинские наземные линии поставок в Угледаре, нанося удары по тылам украинских сил и окружив город. Впрочем, некоторые российские блогеры намекают, что российские войска не смогут реализовать этот план из-за дефицита боеприпасов и неудач во взятии многих населенных пунктов вокруг Угледара.

В ISW считают, что повторное появление острой критики по отношению к российским неудачам под Угледаром, вероятно, отражает продолжающееся разочарование в российском информпространстве военным командованием РФ на фоне глубоко укорененного страха относительно возможного будущего украинского контрнаступления.

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