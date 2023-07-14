Франция празднует День взятия Бастилии: Макрона освистали на ярком параде с авиашоу, САУ Caesar и индийскими военными — фото, видео 14 июля, 14:37 Во время парада из толпы в адрес Макрона раздавался свист и призывы к отставке (Фото:Aurelien Morissard/Pool via REUTERS)

14 июля Франция празднует свой главный национальный праздник, за пределами страны больше известный как День взятия Бастилии. Для президента страны Эммануэля Макрона он омрачен недавними сокрушительными волнами протестов, которые охватили Францию.

234 года назад, 14 июля 1789-го, повстанцы в Париже взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилия, что стало одним из самых знаковых событий Великой французской революции (1789−1799). Год спустя в тот же день на Марсовом поле по инициативе короля впервые состоялись масштабные торжества, прямо не связанные со штурмом Бастилии и названные Праздником федерации — в честь единства французов на фоне начавшихся в стране реформ, изначально мирных.

Видео дня

Спустя сто лет, когда в 1890 году Франция решила официально учредить главный национальный праздник по случаю окончательного утверждения в стране власти и ценностей Третьей республики, варианты его даты вызвали много споров.

Противники 14 июля указывали, что штурм Бастилии — слишком кровавое событие для главного праздника страны, а сторонники напоминали о мирных общенациональных торжествах 1790 года. В качестве компромисса в законе об утверждении этой даты не было прямо указано, в честь какого из двух событий учрежден праздник.

С тех пор во Франции он известен просто, как 14 июля или как Национальный праздник (La Fête Nationale). И лишь в англоязычных странах и ряде других государств праздник называют Днем взятия Бастилии.

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон принял традиционный военный парад ко Дню взятия Бастилии в центре Парижа. Однако национальные празднования состоялись в непростое время для Макрона. Его решение повысить пенсионный возраст вызвало месяцы массовых протестов по всей стране весной 2023 года и существенно ударило по рейтингу его популярности. Новую волну бурных беспорядков спровоцировала недавняя трагедия, когда в конце июня полицейские убили 17-летнего Нахеля Мерзука, жителя Нантера, во время проверки документов. Макрону пришлось дважды созывать антикризисные заседания правительства, досрочно покинуть саммит Европейского Союза в Брюсселе. 7 июля президент Франции заявил о восстановлении безопасности и порядка в стране.

Однако последствия ударов по его рейтингу ощутимы до сих пор. Как пишет Reuters, сегодня Макрона освистали во время парада некоторые активисты, когда он ехал вдоль Елисейских полей в военном автомобиле. На видео также слышно, как Макрону выкрикивают требование об отставке (Macron démission!).

Самым высоким среди гостей президента Франции в День взятия Бастилии стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он находится в Париже с двухдневным визитом, во время которого Моди был вручен Орден Почетного легиона, высшая награда Франции, а две страны подписали новые оборонные контракты.

Во время парада Нарендра Моди и Эммануэль Макрон наблюдали, как французские и индийские солдаты маршируют по Елисейским полям, а истребители французского производства Rafale, приобретенные Индией в 2015 году, участвовали в авиашоу с облетом Триумфальной арки.



Франция на протяжении десятилетий была одним из ближайших партнеров Индии в Европе. Это была единственная западная страна, которая не ввела санкции против Нью-Дели после проведения Индией ядерных испытаний в 1998 году, напоминает Reuters. На фоне визита Моди Индия предварительно одобрила закупку дополнительных 26 реактивных самолетов Rafale для своего авиапарка и трех подводных лодок класса Scorpene, углубляя оборонные связи с Парижем в период, когда обе страны ищут союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.



NV собрал самые яркие фото с празднования Дня взятия Бастилии 14 июля 2023 года.

Военнослужащие военно-морской пехоты Франции



Фото: Aurelien Morissard/Pool via REUTERS

По Елисейским полям шагают французские и индийские военные (в честь визита премьер-министра Индии Нарендры Моди).

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард у Триумфальной арки перед началом парада

Фото: Aurelien Morissard/Pool via REUTERS

САУ CAESAR и другая французская бронированная техника на параде в Париже

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает военный парад вместе с женой и почетным гостем — премьер-министром Индии Нарендрой Моди

Фото: Aurelien Morissard/Pool via REUTERS

Фото: Aurelien Morissard/Pool via REUTERS

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Фото: Aurelien Morissard/Pool via REUTERS

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Военное авиашоу над центром Парижа по случаю Дня взятия Бастилии

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

После парада Макрон фотографировался и общался со зрителями торжеств



Фото: Aurelien Morissard/Pool via REUTERS