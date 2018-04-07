14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды в Канаде

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В пятницу команда должна была принимать участие в игре
cjme.com

В пятницу команда должна была принимать участие в игре

В Канаде столкнулись автобус юниорской хоккейной команды и трейлер. При столкновении погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на канадских правоохранителей. 

Члены хоккейной команды Гумбольдт Бронкос направлялись в город Нипавин, провинция Саскачеван. Происшествие произошло к северу от Тисдейла, Саскачеван.

Полиция сообщает, что в автобусе во время инцидента находилось 28 человек, включая водителя.

Четырнадцать других пассажиров в результате аварии получили ранения и были доставлены в больницу. Трое из них находились в критическом состоянии.

"Наши мысли и молитвы с семьями наших сотрудников и спортсменов, а также со всеми, на кого повлияла эта ужасная трагедия. Наша семья Бронкос в шоке, мы пытаемся справиться с нашей невероятной потерей", – заявил глава команды Кевин Гарринг. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил соболезнования жертвам ДТП.

На данный момент личности погибших неизвестны. Правоохранители не подтвердили, являются жертвы игроками или тренерами.

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