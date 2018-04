14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды в Канаде

В Канаде столкнулись автобус юниорской хоккейной команды и трейлер. При столкновении погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на канадских правоохранителей.

Члены хоккейной команды Гумбольдт Бронкос направлялись в город Нипавин, провинция Саскачеван. Происшествие произошло к северу от Тисдейла, Саскачеван.

Полиция сообщает, что в автобусе во время инцидента находилось 28 человек, включая водителя.

Четырнадцать других пассажиров в результате аварии получили ранения и были доставлены в больницу. Трое из них находились в критическом состоянии.

"Наши мысли и молитвы с семьями наших сотрудников и спортсменов, а также со всеми, на кого повлияла эта ужасная трагедия. Наша семья Бронкос в шоке, мы пытаемся справиться с нашей невероятной потерей", – заявил глава команды Кевин Гарринг.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил соболезнования жертвам ДТП.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08