13 минут в небе. Что известно о катастрофе Boeing 737 в Индонезии

Рано утром 29 октября в Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Самолет рухнул в море спустя 13 минут после взлета.

На его борту находились 189 человек, включая троих детей. Место крушения установлено, но обнаружить кого-либо живым пока не удалось. Если все пассажиры и члены экипажа будут признаны погибшими, авиакатастрофа станет второй по числу жертв в истории Индонезии.

НВ собрало все, что известно о катастрофе на данный момент.

Что произошло

Пассажирский Boeing авиакомпании Lion Air должен был совершить короткий внутренний рейс из индонезийской столицы, города Джакарта, в Панкалпинанг - административный центр провинции Банка-Белитунг.

29 октября около 6:20 утра по местному времени лайнер вылетел из Джакарты и должен был сесть в пункте назначения всего через час, в 7:30. Однако спустя 13 минут после взлета (в 6:33) самолет пропал с радаров и потерпел крушение – об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24 и Агентства чрезвычайных ситуаций Индонезии.

Лайнер упал в Яванское море: момент катастрофы видели моряки буксира, выходившего в то утро из порта Джакарты, сообщает Reuters. Через короткое время поисково-спасательным службам удалось обнаружить место крушения в 13 км от побережья. По данным спасателей, самолет затонул на глубине около 30-40 м.

На поверхности воды на месте трагедии были найдены фрагменты разбившегося самолета и личные вещи его пассажиров, включая их документы и мобильные телефоны. Как сообщает агентство Reuters, были найдены также фрагменты тел.

Поиски черного ящика, а также других частей самолета и основного массива его фюзеляжа продолжаются, пишет Jakarta Post. Попытки найти выживших практически безнадежны, признают спасатели. "Мы исследовали поверхность моря и не нашли выживших, - заявил Мухаммад Сяуги, руководитель индонезийского Агентства чрезвычайных ситуаций. - Мы надеемся, мы молимся".

Видео с места крушения лайнера:

Кто был на борту лайнера

На борту самолета находились 189 человек, в том числе трое детей, из которых двое младенцев. Экипаж насчитывал восемь человек: двое пилотов и шесть бортпроводников.

Среди пассажиров лайнера были 20 чиновников министерства финансов Индонезии. По словам министра финансов Индонезии Сри Мульяни, они возвращались на работу в Панкалпинанг после того, как провели праздничный уикенд в Джакарте со своими семьями.

Reuters уточняет, что на борту находились иностранцы: один из пассажиров имел итальянское гражданство, один из пилотов был гражданином Индии. Речь идет о командире экипажа по имени Бхавье Сунейя, опыт которого составлял 6 тыс. часов полета. Второй пилот, полное имя которого не уточняется, имел 5 тыс. часов налета за плечами, по данным компании Lion Air.

Эта авиакатастрофа может стать самой крупной в Индонезии c 1997 года – тогда при заходе на посадку врезался в гору пассажирский авиалайнер Airbus авиакомпании Garuda Indonesia. Самолет выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта-Медан. Погибли все 234 человека, находившиеся на его борту.

Что известно о самолете и возможных проблемах на борту

Потерпевший крушение Boeing 737 MAX 8 - одна из новейших модификаций самого популярного пассажирского самолета в мире, Boeing 737. Как отмечает CNN, самолет оборудован усовершенствованными реактивными двигателями, которые компания Boeing называет на 10-12% более эффективными, чем их предшественники

Разбившийся близ Джакарты лайнер (с бортовым номером PK-LQP) был совершенно новым. Он поступил в распоряжение компании Lion Air в августе 2018 года и был введен в эксплуатацию всего два месяца назад, налетав к моменту катастрофы всего 800 часов.

Данные сайта Flightradar24 о последнем полете лайнера:

При этом в авиакомпании Lion Air рассказали, что у этого самолета Boeing были технические проблемы в предыдущем полете днем ранее. Однако, по словам управляющего директора компании, все неполадки были устранены в соответствии с техническим регламентом, сообщает Reuters.

Тем не менее в день катастрофы экипаж, вероятно, столкнулся с новыми неполадками: за минуты до крушения его экипаж сообщил диспетчерам о намерении вернуться в аэропорт Джакарты. Вскоре после этого связь с лайнером пропала.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air (иллюстративное фото) / Фото СNN / Lion Air

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, которая является также одним из основных заказчиков моделей Boeing 737, уточняет CNN.

Так, в 2011 компания заказала сразу 230 таких лайнеров на сумму в $21,7 млрд – на тот момент это был крупнейший единовременный коммерческий заказ самолетов в истории компании Boeing (как по числу лайнером, так и по сумме заказа).

Реакция авиакомпаний

В компании Boeing уже прокомментировали катастрофу в Индонезии, отметив, что "глубоко опечалены" катастрофой рейса, а также выразили соболезнования семьям всех, кто находился на борту.

В заявлении на сайте компании также говорится, что в Boeing готовы предоставить всю необходимую информацию для расследования причин авиакатастрофы.

"Согласно международному протоколу, все запросы по расследованию авиационной аварии должны быть направлены в Национальный комитет по безопасности перевозок Индонезии", - отметили в компании.

В свою очередь, авиакомпания Lion Air заявила о готовности предоставить компенсацию объемом 50 млн индонезийских рупий (почти $3,3 млн) семье каждого погибшего в авиакатастрофе.