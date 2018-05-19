12 фактов о самом дорогом в мире серийном внедорожнике

У Rolls-Royce Cullinan две конфигурации - пятиместная и четырехместная

Британская автомобильная компания Rolls-Royce представила свой первый и самый дорогой в мире серийный внедорожник - Rolls-Royce Cullinan, цена которого стартует с рекордных $325 тысяч. НВ приводит 12 фактов о нем.

1. Rolls-Royce Cullinan оснащен V-образным 12-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 563 л.с. и объемом 6,6 л. Он может разгоняться до максимальной скорости 250 км/ч. Расход топлива - около 15 л на 100 км.

2. Кузов автомобиля изготовлен из алюминия, салон - из кожи и дерева, диаметр колесных дисков 22 дюйма.

3. Вес Rolls-Royce Cullinan 2 660 кг, высота - 1,8 м, длина - 5,3 м, ширина - 2,2 м, колесная база - 3,3 м.

4. Автомобиль оснащен пневмоподвеской с регулируемым клиренсом, который автоматически подстраивается под тип дороги: гравий, мокрая трава, снег, грязь, песок, а также брод глубиной до 0,54 м.

5. При остановке кузов автоматически опускается на 40 мм, облегчая высадку и посадку пассажиров в салон.

6. У Rolls-Royce Cullinan две конфигурации - пятиместная и четырехместная.

7. Объем багажника - 560 л, со снятой стеклянной перегородкой - 600 л. В пятиместной конфигурации - до 1930 л при сложенных задних сидениях. В багажнике есть выдвижной столик с двумя кожаными стульями для пикника.

8. В четырехместном автомобиле между двумя задними сидениями расположен мини-бар, бокалы для виски и шампанского, а также холодильник.

9. Задние сиденья чуть приподняты по сравнению с передними для лучшего обзора через окна и панорамную крышу.

10. Автомобиль оборудован несколькими системами безопасности и помощи водителю: системой ночного видения с распознаванием животных и пешеходов, системой предупреждения столкновений, системой помощи при проезде перекрестков, системой кругового обзора и контроля слепых зон при помощи четырех камер и системой адаптивного круиз-контроля для поддержки постоянной скорости автомобиля.

11. Rolls-Royce Cullinan назван в честь крупнейшего в мире алмаза Cullinan весом 3.106 карат, найденного в 1905 году в ЮАР.

12. На капоте внедорожника - фигурка Spirit of Ecstasy - символ древнегреческой богини победы Ники, которая с 1923 года украшает капоты автомобилей марки Rolls-Royce.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №18 от 17 мая 2018 года