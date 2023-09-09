Впервые с 2021 года. Удалось идентифицировать останки двух жертв теракта 11 сентября
Прошлый раз двух жертв теракта 9/11 удалось идентифицировать в сентябре 2021 года (Фото:REUTERS / Brad Rickerby / File Photo)
В США впервые с сентября 2021 года удалось идентифицировать тела двух жертв теракта 11 сентября 2001 года, когда был разрушен Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.
Власти подтвердили идентификацию останков мужчины и женщины за несколько дней до 22-й годовщины атаки захваченного самолета, в результате которой погибло почти 3000 человек в Нижнем Манхэттене, сообщает AP.
Имена жертв городские власти не раскрывают по просьбе их семей.
На данный момент удалось опознать останки 1649 жертв во Всемирном торговом центре. Это сложный процесс с применением методов секвенирования ДНК фрагментов тел, найденных под завалами.
Усовершенствования технологии секвенирования, включая повышенную чувствительность теста и более быстрое время обработки, позволили идентифицировать те останки жертв, которые ранее не удавалось.
Процесс идентификации останков жертв 11 сентября замедлился в последние годы. По словам чиновников, две положительные идентификации являются первыми с сентября 2021 года. До этого последнюю идентификацию проводили в 2019 году.
Более 1000 человеческих останков после терактов 11 сентября 2001 года еще не идентифицированы. Сейчас они хранятся в Национальном мемориале и музее 11 сентября на территории Всемирного торгового центра.
Атака 11 сентября 2001 года была организована лидером Аль-Каиды Усамой бен Ладеном.
Из 19 исполнителей терактов 9/11 15 были гражданами Саудовской Аравии.
На территории Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене угнанные самолеты American Airlines и United Airlines намеренно врезались в Северную и Южную башни. Именно там погибло больше всего людей — 2753.
Из тех, кто погиб во время первоначального нападения и последующего обрушения башен, 343 человека были пожарными Нью-Йорка, 23 — полицейскими Нью-Йорка и 37 — офицерами Управления порта. Возраст жертв варьировался от двух до 85 лет. Примерно 75−80% жертв составляли мужчины.
Еще 184 человека погибли в Пентагоне после того, как самолет авиакомпании American Airlines врезался в здание.
Возле Шанксвилла самолет United Airlines разбился в поле, в результате погибли 40 пассажиров и членов экипажа. Считается, что похитители разбили самолет в этом месте, не добравшись до своей неизвестной цели, после того, как пассажиры и экипаж попытались вернуть себе контроль над кабиной экипажа.