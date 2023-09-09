Впервые с 2021 года. Удалось идентифицировать останки двух жертв теракта 11 сентября 9 сентября, 19:31 Прошлый раз двух жертв теракта 9/11 удалось идентифицировать в сентябре 2021 года (Фото:REUTERS / Brad Rickerby / File Photo)

В США впервые с сентября 2021 года удалось идентифицировать тела двух жертв теракта 11 сентября 2001 года, когда был разрушен Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

Власти подтвердили идентификацию останков мужчины и женщины за несколько дней до 22-й годовщины атаки захваченного самолета, в результате которой погибло почти 3000 человек в Нижнем Манхэттене, сообщает AP.

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Имена жертв городские власти не раскрывают по просьбе их семей.

На данный момент удалось опознать останки 1649 жертв во Всемирном торговом центре. Это сложный процесс с применением методов секвенирования ДНК фрагментов тел, найденных под завалами.

Усовершенствования технологии секвенирования, включая повышенную чувствительность теста и более быстрое время обработки, позволили идентифицировать те останки жертв, которые ранее не удавалось.

Процесс идентификации останков жертв 11 сентября замедлился в последние годы. По словам чиновников, две положительные идентификации являются первыми с сентября 2021 года. До этого последнюю идентификацию проводили в 2019 году.

Более 1000 человеческих останков после терактов 11 сентября 2001 года еще не идентифицированы. Сейчас они хранятся в Национальном мемориале и музее 11 сентября на территории Всемирного торгового центра.

Атака 11 сентября 2001 года была организована лидером Аль-Каиды Усамой бен Ладеном.

Из 19 исполнителей терактов 9/11 15 были гражданами Саудовской Аравии.

На территории Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене угнанные самолеты American Airlines и United Airlines намеренно врезались в Северную и Южную башни. Именно там погибло больше всего людей — 2753.

Из тех, кто погиб во время первоначального нападения и последующего обрушения башен, 343 человека были пожарными Нью-Йорка, 23 — полицейскими Нью-Йорка и 37 — офицерами Управления порта. Возраст жертв варьировался от двух до 85 лет. Примерно 75−80% жертв составляли мужчины.

Еще 184 человека погибли в Пентагоне после того, как самолет авиакомпании American Airlines врезался в здание.

Возле Шанксвилла самолет United Airlines разбился в поле, в результате погибли 40 пассажиров и членов экипажа. Считается, что похитители разбили самолет в этом месте, не добравшись до своей неизвестной цели, после того, как пассажиры и экипаж попытались вернуть себе контроль над кабиной экипажа.