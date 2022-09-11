Крупнейший теракт в истории. 10 цифр, раскрывающих колоссальный масштаб последствий 11 сентября 11 сентября, 07:40 Сюжет Момент обрушения Северной башни Всемирного торгового центра, 11 сентября 2001 года, вид из Джерси-Сити (Фото:REUTERS/Ray Stubblebine/File Photo)

Более 90% взрослых американцев могут с точностью вспомнить, что они делали и где были 11 сентября 2001 года — даже два десятилетия спустя. Мир запомнил эту дату как день крупнейшего теракта в истории человечества.

К 21-й годовщине трагедии 11 сентября НВ напоминает о нескольких цифрах, отражающих ее масштаб и последствия.



2977 жертв: самый масштабный теракт в истории

Огромное число погибших — 2977 человек — сделало трагедию 11 сентября крупнейшим террористическим актом в истории. Ни до, ни после этого ни один теракт не забирал одновременно столько жизней. В тот день погибли и 19 террористов-смертников, захвативших четыре пассажирских авиалайнера, однако их, как правило, не включают в число жертв теракта.

Видео дня

Если же считать вместе с террористами Аль-Каиды, на борту четырех захваченных авиалайнеров находилось 265 человек (включая экипажи самолетов). 2606 погибших — это люди, находившиеся в двух башнях Всемирного торгового центра и рядом с ними, а еще 125 человек — жертвы атаки одного из самолетов на здание Пентагона.

От 2 до 85 лет: возраст жертв

Кристин Ли Хэнсон и ее родители / Фото: COLLECTION 9/11 MEMORIAL MUSEUM

Возраст большинства жертв теракта составлял 35−39 лет. Самой младшей из погибших 11 сентября была американка Кристин Ли Хэнсон. Для двухлетней девочки это был первый авиаперелет в жизни. Вместе с родителями она летела из Бостона (Питер Хэнсон работал там в IT-секторе, его жена Сью была научным сотрудником Бостонского университета) в Лос-Анджелес. В Калифорнии семья планировала навестить родных и попасть в Диснейленд. Однако рейс 175 United Airlines, которым летели Хэнсоны, террористы направили в Южную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Погибли все 65 человек на борту самолета и около 900 человек, находившихся в здании и рядом с ним.

Самым старшим среди жертв теракта был 85-летний американец Роберт Нортон из Лубека (штат Мэн), ветеран Второй мировой войны. Вместе со своей второй супругой он летел на свадьбу ее сына в Калифорнию рейсом 11 American Airlines (Бостон — Лос-Анджелес). Этот самолет, захваченный террористами первым, врезался в Северную башню ВТЦ.

Более 90 стран: гражданство погибших

Среди почти 3 тыс. человек, жизни которых оборвал теракт, 2,6 тыс. имели американское гражданство, а еще 372 человека были гражданами других стран. Больше всего среди них было британцев (67 жертв), граждан Доминиканской Республики (47 погибших) и Индии (41 жертва). В целом теракт 11 сентября унес жизни граждан более чем 90 стран.

За считанные минуты до падения Северной башни ВТЦ пожарные выносят из нее смертельно раненого обломками Южной башни Мишала Джада, капеллана пожарной части Нью-Йорка. Он прибыл на место теракта, чтобы помолиться за погибших, раненых, а также работавших в тот день спасателей / Фото: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

19 террористов, совершивших атаку, представляли четыре государства (15 из них были гражданами Саудовской Аравии, 2 человека — из ОАЭ, по одному — граждане Ливана и Египта).

Лишь 20 спасенных из руин

После того, как рухнули обе башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, из-под завалов удалось спасти еще 20 человек. Среди них были шестеро пожарных и трое полицейских, работавших на месте трагедии вплоть до обрушения зданий. Последней из спасенных оказалась 29-летняя Женель Гузман-Макмиллан, секретарь Портового управления Нью-Йорка. Она провела под руинами 27 часов.

Женель Гузман-Макмиллан работала на 64-м этаже Северной башни ВТЦ, куда врезался первый из захваченных террористами самолетов. Она пыталась выйти из здания, но, насколько помнит, успела спуститься лишь до 13 этажа, когда башня рухнула. «Я на самом деле думала, что мы почти у цели. Когда мы [с коллегами] спускались, то встретили пожарных, поднимавшихся наверх. Они сказали, что мы отлично справляемся, что нам стоит спускаться дальше, — вспоминала позже женщина. — Все произошло так быстро: стены вдруг раскололись, сверху посыпались обломки». Более суток она ждала помощи между бетонными обломками, которые не давали ей возможности пошевелиться, затиснули голову и серьезно повредили ногу. То приходя в сознание, то теряя его, Гузман-Макмиллан пыталась звать на помощь, пока через 27 часов ее не обнаружила поисковая собака.

Более 1,5 тыс. жертв онкологических заболеваний, спровоцированных токсинами руин ВТЦ

Руины двух башен Всемирного торгового центра представляли собой отдельную опасность для всех, кто работал на месте трагедии либо жил поблизости. Многие месяцы в том месте, где некогда стояли здания ВТЦ, фиксировали повышенную концентрацию токсинов — от бетонной пыли, примесей свинца и ртути до канцерогенного асбеста и продуктов горения. На уборку 1,8 млн тонн обломков и мусора ушло более 3 млн часов. Тысячи рабочих, а также спасателей, пожарных, полицейских и волонтеров, работавших в районе Ground Zero, впоследствии заплатили за это своим здоровьем. В целом в опасной зоне работали, жили или учились около 400 тыс. человек.

Руины Всемирного торгового центра через две недели после теракта, 26 сентября 2001 / Фото: Chief Brandon Brewer/U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS/

Спустя 20 лет после трагедии у 23,7 тыс. из них были диагностированы одна либо несколько форм рака, свидетельствуют данные World Trade Center Health Program (июнь 2021 года) — специализированной программы, которая работает с ликвидаторами последствий теракта и другими пострадавшими лицами. За это время от онкологических заболеваний, возникновение которых связывают с токсинами в районе ВТЦ после 11 сентября, умерли более 1,5 тыс. человек.

Рекордные страховые выплаты

Общий объем страховых потерь вследствие терактов 11 сентября оценивается в $40 млрд, что равнозначно доходной части годового бюджета Украина на 2021 год (1,92 трлн грн). В эту сумму, которая сделала трагедию крупнейшим страховым событием в истории, вошли выплаты по страхованию жизни, здоровья, имущества, транспорта, ответственности, авиационное страхование, компенсации работникам разрушенного ВТЦ. Около $4,6 млрд страховых выплат получила компания Silverstein Group, главный арендатор башен всемирного торгового центра.

1% потерянного ВВП: экономические последствия для США

За последние 20 лет было опубликовано множество оценок экономического ущерба, который нанесла Соединенным Штатам атака Аль-Каиды (от $40 млрд до $123 млрд, по данным Центра CREATE при Университете Южной Калифорнии). Цифры разнятся в зависимости от методологий подсчета, однако в сводной аналитической статье американских экономистов за 2009-й год общая сумма потерь оценивается в сумму около $100 млрд (2,5 сегодняшних годовых бюджета Украины), или немногим менее 1% ВВП США на тот момент.

Через десятилетие после трагедии NYT оценила ущерб в схожую сумму — порядка $123 млрд, куда вошли:

$22 млрд ущерба для компаний, вынужденных временно прервать ведение бизнеса ( в том числе тех, чьи офисы были расположены в разрушенном ВТЦ);

в том числе тех, чьи офисы были расположены в разрушенном ВТЦ); $39 млрд потерь для авиационной отрасли — теракты 11 сентября нанесли огромный удар по этому сектору, как из-за временного отказа миллионов людей от авиапутешествий, так и из-за потребности серьезно обновить меры безопасности;

$61 млрд — потери туристической и других отраслей из-за серьезного сокращения поездок и путешествий;

$1 млрд — из-за отмены множества запланированных мероприятий.

Более 140 тыс. потерянных рабочих мест: удар по Нью-Йорку

Наибольшие потери от событий 11 сентября понес Нью-Йорк и его бизнес-сердце, район Манхэттен. Как показали более поздние исследования, в первый месяц после терактов город лишился 143 тыс. рабочих мест, а потери в заработных платах составили $2,8 млрд за первые три месяца после 11 сентября 2001. Почти 70% утраченных рабочих мест и 86% потерянных зарплат пришлись на финансовый, банковский и страховой секторы — главные генераторы нью-йоркской экономики.

Пожарные работают на месте трагедии после обрушения обеих башен ВТЦ, 11 сентября 2001 / Фото: REUTERS/Peter Morgan/

В разрушенных башнях ВТЦ размещалось более 400 компаний, в том числе офисы финансовых гигантов (Bank of America, Lehman Brothers) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Пострадали и предприятия малого бизнеса, которые в 2001 года располагались в районе Нижнего Манхэттена и возле Всемирного торгового центра.18 тыс. таких мелких фирм были вынуждены переехать или закрыться вовсе, что нанесло дополнительный удар по экономике города.

В целом объем ущерба, нанесенного Нью-Йорку, оценивается в $33−36 млрд. Из них $21,6 млрд. ушли на расчистку руин ВТЦ и восстановление инфраструктуры наиболее пострадавшего района, включая $1,4 млрд на возобновление работы метро, проходящего в районе обрушившихся башен ВТЦ.

Самое памятное событие новейшей истории США

Спустя 20 лет после трагедии американский центр исследования общественного мнения Pew Research Center обнародовал серию сравнительных данных, которые свидетельствуют о том, что 11 сентября стало для жителей США главной переломной вехой новейшей истории. Свежий опрос среди американцев, достаточно взрослых, чтобы помнить те события, показал, что 93% респондентов старше 30 лет отчетливо помнят, где были и что делали, когда узнали об атаке террористов Аль-Каиды.

Рассказ о теракте в Национальном музее 11 сентября, Нью-Йорк, август 2021 года / Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Через год после терактов подавляющее большинство американцев (80%) назвали 11 сентября самым важным событием минувшего года, а 38% - еще и самым важным личным событием за тот же период (в Pew Research Center называют этот факт поразительным, поскольку тогда теракт опередил такие традиционно важные личные вехи в жизни людей, как рождение или смерть близких).

А спустя 15 лет после атаки, ужаснувшей весь мир, 76% взрослых американцев поставили 11 сентября на первое место в списке исторических событий в США, которые произошли при их жизни и имели наибольшее влияние на страну. В этом списке теракт опередил такие события, как избрание Барака Обамы первым чернокожим президентом США (его упомянули 40% опрошенных), техническую революцию и развитие интернета (22%), убийство Джона Кеннеди (21%) и войну во Вьетнаме (20%).

Две войны и триллионы долларов: цена возмездия за теракт в сравнении со стоимостью атаки для Аль-Каиды

7 октября 2001 года, на 26-й дней после терактов 11 сентября, США нанесли первые авиаудары по военным объектам движения Талибан в Афганистане (в государстве на тот момент базировалась и Аль-Каида). Так началась 20-летняя американская миссия в этой стране и глобальная война Вашингтона против международного терроризма. В 2003 году ее частью стала война США в Ираке — администрация Джорджа Буша-младшего обвинила режим Саддама Хуссейна в разработке оружия массового поражения и сотрудничестве с Аль-Каидой.

Как подсчитала New York Times в 2011 году, в целом реакция на 11 сентября обошлась США в $3,3 трлн лишь за первые 10 лет после теракта. Издание сравнило эту сумму с деньгами, которые Аль-Каида потратила на подготовку своей атаки с участием четырех захваченных самолетов — затраты оцениваются в $500 тыс. Это означает, что на каждый доллар, затраченный Аль-Каидой на планирование и реализацию крупнейшего теракта в истории, приходится как минимум $7 млн, потраченных США, сделала вывод NYT, назвав такую цену «ошеломляющей».

«Для [Усамы] бин Ладена успех [терактов против США] измерялся не числом жертв. Он должен был исчисляться дефицитом, стоимостью займов, потерянными инвестициями, которые США не смогли вложить для сохранения экономической мощи страны. И если судить по этим меркам, бин Ладен нанес [США] немало ударов», — писала в том же 2011 году The Washington Post, напоминая, что целью бывшего террориста № 1 было «банкротство США».

В 2021 году, спустя 20 лет после теракта, американские СМИ обсуждали еще и политическую цену этих последствий для США — после нового прихода ко власти движения Талибан в Афганистане, со свержения которого и начался «ассиметричный» ответ Вашингтона на теракты 11 сентября.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.