100 тысяч подписей за три дня. Жители Австрии выступают против курения в барах

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Австрия - одна из немногих европейских стран, где курение в барах и ресторанах до сих пор разрешено
Фото: kychan / pixabay

Австрия - одна из немногих европейских стран, где курение в барах и ресторанах до сих пор разрешено

В Австрии петиция о запрете курения в барах и ресторанах собрала 100 000 подписей менее чем за три дня, теперь вопрос будут обсуждать в парламенте.

Об этом сообщает The Local.

Петицию предложила Австрийская медицинская ассоциация после того, как правительство отменило запрет, который должен был вступить в силу в мае.

Петиция оказалась настолько популярной, что регистрацию подписей на сайте Министерства внутренних дел пришлось приостановить на два часа, поскольку серверы были перегружены.

"Это должно заставить политиков переосмыслить проблему. Мы будем продолжать собирать подписи и выражения поддержки, чтобы продолжать увеличивать давление", - сказал президент медицинской ассоциации.

Как известно, Австрия остается одной из последних европейских стран, где курение в барах и ресторанах до сих пор разрешено.

30% австрийцев старшего возраста являются курильщиками, согласно данным, опубликованным Евростатом. Это - третий показатель в Европейском Союзе.

Ранее сообщалось, что в Таиланде ввели запрет на курение на популярных пляжах.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове