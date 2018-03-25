100-летие независимости Беларуси началось с задержаний активистов

Журналистку Ольга Чайчиц задержали при попытке выехать из своей деревни

25 марта в Беларуси проходит День воли – неофициальный праздник по поводу 100-летия независимости. В этом году впервые за время правления Александра Лукашенко власти официально разрешили митинг и концерт в центре Минска. Но участие в них оппозиции по-прежнему пресекается.

Накануне состоялись превентивные задержания местных активистов в Бобруйске, Березе, Бресте, Слуцке, Вилейке, сообщает Вясна. Многих из задержанных в понедельник, 26 марта, ждут суды.

Журналистка Ольга Чайчиц написала утром в воскресенье в Facebook: "Не можем выехать из деревни, где живем. Задержали возле дома. С праздником!"

Также задержаны по дороге в Минск поэт Славомир Адамович, член партии Белорусская христианская демократия Евгений Анищенко и глава минской организации партии Грамада Алесь Абрамович.

Еще пять членов партии Грамада задержаны на выезде из Бобруйска. "Все они направлялись в Минск на разрешенный властями концерт. Сейчас их машину сопровождают в отдел милиции. Обвиняют в каком-то преступлении", - написал их соратник Игорь Борисов.

Правозащитники отмечают, что Госавтоинспекция Беларуси запланировала на 25 марта проведение специальной операции Фильтр с не совсем понятными целями.

Год назад на акции в День Воли власти стянули в центр Минска автозаки, водометы, штурмовые машины, броневики, ОМОН, спецназ и внутренние войска. Милиция задержала более 1000 человек. Более 100 человек получили травмы.