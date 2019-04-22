10-летняя девочка, которая родилась без рук, выиграла конкурс каллиграфии в Америке Вчера, 13:52 613 Цей матеріал також доступний українською скриншот из сюжета WJZ - CBS Baltimore скриншот из сюжета WJZ - CBS Baltimore

Сара Хинсли всю жизнь живет без рук, но она уже доказала, что ничего ее не остановит. Она выиграла американский конкурс каллиграфии.

Сара приехала в США менее 4 лет назад, но очень быстро выучила английский язык. Ее мама, Катрин Хинсли, говорит, что девочка очень самостоятельная и старается все делать сама.

"У нее есть это чувство, когда она понимает, что все-таки сможет что-то сделать - и делает это по-своему", - приводит слова ее мамы Washington Post.

Сара быстро научилась писать - она держит карандаш между рук. А каллиграфию она сравнивает с искусством - "мне нравится, как выглядят буквы. Это ведь тоже вид искусства".

Почерк Сары / Фото: Cathryn Hinesley / Facebook

В этом году она стала первой представительницей Региональной католической школы имени святого Джона в городе Фредерике, которая выиграла американский конкурс каллиграфии.

Там есть специальная номинация имени Николаса Максима, в которой соревнуются люди с инвалидностями. Там девочка и одержала победу.

"Никогда не слышала, чтобы она жаловалась что не может сделать хоть что-то. Она настоящая звезда. Сара справляется абсолютно со всеми заданиями, которые ты ей даешь", - говорит ее учительница.