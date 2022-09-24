10 лет за отказ воевать. Путин подписал пакет поправок о военной службе 24 сентября, 16:36 Владимир Путин (Фото:Пресс-служба Кремля)

Российский диктатор Владимир Путин подписал законы о лишении свободы за отказ участвовать в боевых действиях, за добровольную сдачу в плен, за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву.



Соответствующий документ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно закону, самовольное оставление части или места службы или неявка на службу без уважительных причин, совершенные солдатом, который проходит военную службу по призыву или контракту, будут караться тюрьмой на срок до от пяти до десяти лет.

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При этом россияне, которые пребывают в запасе, во время прохождения ими военных сборов, будут нести такую же уголовную ответственность.



Также в России вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от трех до десяти лет) и уголовная ответственность за мародерство (до пятнадцати лет).

Ранее Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт».



21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.



После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.



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