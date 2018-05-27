10 фактов о третьем по стоимости в мире дизайнерском ювелирном мотоцикле

Швейцарский ювелирный дом Bucherer совместно с производителем нестандартных мотоциклов Bündnerbike представили дизайнерский ювелирный мотоцикл, который стал третьим по стоимости мотоциклом в мире, - Harley-Davidson Blue Edition.

НВ приводит 10 фактов о мотоцикле стоимостью $1,9 млн, который вошел в новую коллекцию бренда Bucherer вместе с 16 эксклюзивными часами.

1. Harley-Davidson Blue Edition собран вручную на основе Harley-Davidson Softail Slim S. Высота мотоцикла - 0,6 м, длина - 2,3 м, колесная база - 1,6 м.

2. Мотоцикл изготовлен из стали, золота, серебра и бриллиантов. Его вес - 388 кг.

3. Заднее колесо диаметром 18 дюймов и шириной 300 мм, переднее - диаметром 21 дюйм и шириной 120 мм.

4. На создание изделия ушло 2500 часов и еще один год на прорисовку силуэта и проработку деталей. Над созданием байка работали восемь инженеров.

5. Harley-Davidson Blue Edition оснащен V-образным двухцилиндровым бензиновым двигателем с синей подсветкой. Это первый в мире мотоцикл с подсветкой двигателя изнутри. Мощность двигателя - 100 л.с., мотоцикл может развивать максимальную скорость 188,8 км/ч. Зажигание двигателя происходит с помощью сканирования отпечатков пальцев.

6. Яркий ультрамариновый оттенок создан благодаря шести слоям краски, нанесенным поверх посеребренного корпуса мотоцикла.

7. Позолоченные детали покрыты розовым золотом.

8. 360 бриллиантов украшают бензобак и ручки мотоцикла.

9. Сиденье из коровьей кожи сшито вручную.

10. Harley-Davidson Blue Edition оснащен двумя съемными сейфами с бронированным стеклом на левой и правой сторонах бензобака - для хранения специально выполненных кольца с бриллиантом массой 5,4 карата и часов Carl F Bucherer Patravi TravelTec II. Отсек для часов имеет функцию автоматического подзавода.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №19 от 24 мая 2018 года