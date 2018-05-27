10 фактов о третьем по стоимости в мире дизайнерском ювелирном мотоцикле

Швейцарский ювелирный дом Bucherer совместно с производителем нестандартных мотоциклов Bündnerbike представили дизайнерский ювелирный мотоцикл, который стал третьим по стоимости мотоциклом в мире, - Harley-Davidson Blue Edition.
НВ приводит 10 фактов о мотоцикле стоимостью $1,9 млн, который вошел в новую коллекцию бренда Bucherer вместе с 16 эксклюзивными часами.
1. Harley-Davidson Blue Edition собран вручную на основе Harley-Davidson Softail Slim S. Высота мотоцикла - 0,6 м, длина - 2,3 м, колесная база - 1,6 м.
2. Мотоцикл изготовлен из стали, золота, серебра и бриллиантов. Его вес - 388 кг.
3. Заднее колесо диаметром 18 дюймов и шириной 300 мм, переднее - диаметром 21 дюйм и шириной 120 мм.
4. На создание изделия ушло 2500 часов и еще один год на прорисовку силуэта и проработку деталей. Над созданием байка работали восемь инженеров.
5. Harley-Davidson Blue Edition оснащен V-образным двухцилиндровым бензиновым двигателем с синей подсветкой. Это первый в мире мотоцикл с подсветкой двигателя изнутри. Мощность двигателя - 100 л.с., мотоцикл может развивать максимальную скорость 188,8 км/ч. Зажигание двигателя происходит с помощью сканирования отпечатков пальцев.
Смотрите также
6. Яркий ультрамариновый оттенок создан благодаря шести слоям краски, нанесенным поверх посеребренного корпуса мотоцикла.
7. Позолоченные детали покрыты розовым золотом.
8. 360 бриллиантов украшают бензобак и ручки мотоцикла.
9. Сиденье из коровьей кожи сшито вручную.
10. Harley-Davidson Blue Edition оснащен двумя съемными сейфами с бронированным стеклом на левой и правой сторонах бензобака - для хранения специально выполненных кольца с бриллиантом массой 5,4 карата и часов Carl F Bucherer Patravi TravelTec II. Отсек для часов имеет функцию автоматического подзавода.
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №19 от 24 мая 2018 года
Комментарии
Правила комментирования