10 фактов о китайском отеле Morpheus - первом в мире здании с экзоскелетом

В Макао, игорной столице мира, завершилось строительство одного из самых ожидаемых зданий 2018 года - отеля Morpheus.

Журнал Новое время приводит 10 фактов об этом проекте, возведение которого обошлось в $1,1 млрд.

1. Здание стало одним из последних проектов Захи Хадид (1950–2016) – первой в мире женщины-архитектора, которая получила Притцкеровскую премию, аналог Нобелевской в мире архитектуры. Хадид, ирако-британский архитектор арабского происхождения, реализовала 32 архитектурных проекта в 16 странах.

2. Отель, названный в честь греческого бога сновидений Морфея, включает в себя 763 номера и 9 пентхаусов. Стоимость самого дорогого номера - $11,12 тыс. за сутки.

3. Первый в мире архитектурный экзоскелет площадью 18 тыс. м2 обеспечивает дополнительную устойчивость здания. Экзоскелет состоит из 2,5 тыс. стальных и 1,2 тыс. алюминиевых элементов.

4. Отель является частью игорно-гостиничного комплекса City of Dreams. Это главный развлекательный центр Азии, который в 2017 году посетили 32 млн туристов.

5. Здание состоит из двух корпусов, соединенных между собой тремя мостами, между которыми в центре здания образуются пустоты разного размера. В мостах расположены бары, рестораны и казино.

6. В отеле есть бассейн под открытым небом, расположенный на высоте 130 м.

7. Спа-салон оборудован установкой Snow Garden, создающей искусственный снег. А в тренажерном зале отеля Morpheus используется технология виртуальной реальности.

8. 12 стеклянных лифтов открывают панорамные виды на город и живописное внутреннее пространство отеля.

9. Сетчатая структура фасада здания создает естественное затемнение и защищает помещение от нагревания.

10. Мраморная стойка отельной рецепции находится в лобби с атриумом в три этажа высотой (35 м).

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №23 от 21 июня 2018 года