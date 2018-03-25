10 фактов о китайском многофункциональном комплексе с горизонтальным небоскребом на рекордной высоте

Горизонтальный небоскреб - это здание-мост длиной 300 м, соединяющее шесть небоскребов комплекса

В 2019 году в китайском Чунцине завершится строительство комплекса Raffles City Chongqing, состоящего из восьми башен с расположеным на рекордной 250-метровой высоте горизонтальным небоскребом.

НВ приводит 10 фактов об уникальном объекте.

1. Проект комплекса разработал Moshe Safdie and Associates (Израиль), Congqing Architecture and Design (Китай). Его дизайн повторяет черты китайских исторических кораблей-джонок с квадратными парусами. Небоскребы даже изогнуты в сторону воды, символизирующего парусные мачты корабля, тянущего город вперед.

2. Комплес начали строить в 2015 году и должны завершить в 2019. Стоимость строительства $3,7 млрд. В комплексе будут жилые, отельные, торговые и офисные площади.

3. Максимальная высота комплекса - 354 м, максимальное количество этажей - 79, полезная площадь - 1,2 млн квадратных метров.

4. Материалы, из которых строят Raffles City Chongqing, - бетон, сталь, стекло и алюминий.

5. В фундаменте всех зданий используются фрикционные маятниковые подшипники и сейсмические амортизаторы, отвечающие за устойчивость перед воздействием сильного ветра и землетрясений

6. Комплекс расположен в месте слияния реки Цзялинцзян и третьей в мире по длине реки Янцзы.

7. В подиуме комплекса разместится парк площадью 0,4 га, транспортный хаб, объединяющий автовокзал, станцию метро и паромный терминал, а также торговый центр площадью 230 тысяч квадратных метров.

8. Южные фасады зданий будут засажены растениями.

9. Горизонтальный небоскреб - это здание-мост длиной 300 м, соединяющее шесть небоскребов комплекса - два из них напрямую и еще два через ведущие к ним консольные пролеты. В горизонтальном небоскребе будут обустроены смотровая площадка, сады, бассейн, лобби отеля, спа, тренажерный зал и зона отдыха. Конструкция горизонтального небоскреба - это стальной каркас весом 12 тыс. тонн, а также 3200 стеклянных и 4800 алюминиевых панелей.

10. Одна из восьми башен - 354-метровый небоскреб - станет самым высоким жилым зданием в Китае и лидером по высоте в Чунцине.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - № 11 от 22 марта 2018 года