1,4 млн человек будут нуждаться в переселении в 2019 году - ООН

В следующем году около 600 тысяч человек могут покинуть Сирию

В 2019 году 1,4 млн человек будут нуждаться в переселении в другие страны, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что эта цифра будет на 17% больше, чем в нынешнем году.

Согласно отчету организации, в переселении будут нуждаться беженцы из 36 стран. Большинство из них составят выходцы из Сирии.

Другие страны будут вынуждены принять около 600 тысяч сирийцев. Это на 26% больше, чем в 2018 году.

Ранее в ООН сообщили, что число беженцев во всем мире достигло рекордной отметки. Почти 69 млн человек бежали от войны, насилия или преследования в своих странах. За последние десять лет этот показатель увеличился почти на 50%.