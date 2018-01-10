WSJ: Стоимость потерянного секретного спутника США составляет миллиарды

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Стоимость потерянного секретного спутника США Zuma, который должна была вывести на орбиту ракета SpaceX, составляет миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal.

Об этом изданию сообщили чиновники в правительстве США и источники в аэрокосмической отрасли.

7 января компания Илона Маска SpaceX совершила первый запуск ракеты Falcon 9 в 2018 году.

На околоземную орбиту был отправлен секретный космический аппарат Zuma. О его миссии ничего неизвестно, кроме того, что его заказчиком является правительство США, а производитель спутника - Northrop Grumman. Старт ракеты Falcon 9 был осуществлен на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

9 января СМИ сообщили о потере связи со спутником. Судя по всему, спутник-шпион, был потерян после того, как не смог отделиться от второй ступени ракеты.

Возможно, Zuma начал падать на Землю и сгорел при повторном входе в атмосферу. Однако не исключен вариант того, что спутник все же вывели на орбиту и он просто не выходит на связь.

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