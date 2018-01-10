Выборы президента Чехии: Соцопрос узнал о шансах Земана в первом туре

Соцопрос показал политические предпочтения чехов накануне первого тура президентских выборов, который пройдет 12-13 января.

Как пишет EUobserver, в первом туре действующий президент Милош Земан может рассчитывать на 47,6%, поддержка его основного соперника, бывшего главы Чешской академии наук Иржи Драгоша составляет 44,9%.

В то же время, во втором туре перспективы Земана не столь радужны. Как пишет Русская служба ВВС, уровень поддержки Драгоша практически сравнялся с Земаном, а некоторые опросы дают преимущество сопернику действующего президента.

Согласно чешскому законодательству, второй тур выборов пройдет через две недели после первого.

Милош Земан был избран третьим президентом Чешской Республики 26 января 2013 года. Он известен своими пророссийскими взглядами и резкой критикой ЕС.