В США обнаружили еще одну подозрительную посылку, адресованную сенатору-демократу

В американском штате Флорида обнаружили еще одну подозрительную посылку, похожую на те, которые присылали политикам страны.

Как сообщили в Федеральном бюро расследований США, посылка предназначалась для сенатора от Демократической партии от Нью-Джерси Кори Букеру.

Это уже 11-я подозрительная посылка за последнее время.

Ранее сообщалось о десяти подозрительных посылках в разных регионах страны.

24 октября американские спецслужбы перехватили посылки с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

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