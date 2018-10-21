В Сети появилось видео взрывов и расстрела в колледже Керчи, снятое камерами видеонаблюдения

Росляков свободно пронес сумку с оружием в колледж

В Сети опубликовали видео момента взрывов и расстрела в политехническом колледже оккупированной Керчи.

Момент подготовки к атаке и самого расстрела попал на камеры видеонаблюдения.

На записях, опубликованных в эфире телеканала Россия1, видно, что 18-летний Владислав Росляков спокойно заходит в здание колледжа с сумкой и рюкзаком. Он ждет перемены, когда ученики выходят в коридоры, раздается взрыв, начинается паника.

Затем Росляков идет на второй этаж и начинает расстрел.

Внимание! Видео не рекомендуется людям со слабыми нервами

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Погиб 21 человек, часть пострадавших находится в реанимации.

В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

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