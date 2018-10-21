В России горит металлургический завод: есть погибший, спасатели заявили об угрозе взрыва

В результате тушения пожара погиб один спасатель

В российском Владикавказе (Северная Осетия) произошел пожар на металлургическом заводе Электроцинк.

По словам первого заместителя начальника главного управления МЧС по Северной Осетии Юрия Землянского, возгорание на заводе началось в электролитном цехе, пишет Интерфакс.

"Было установлено, что происходит открытое горение зала электролиза цеха электролиза, произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров, а также обрушение стены", - сказал он.

На данный момент огнем охвачены 4,5 тыс. квадратных метров завода.

По данным МЧС РФ, в результате тушение пожара погиб один спасатель, еще двое пострадали.

Также сохраняется угроза взрыва.

"Так как идет выделение водорода, сохраняется угроза взрыва. Ранее деформировалась стена в цехе", - добавили в российском ведомстве.