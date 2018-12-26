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В посольстве США в Украине рассказали о предоставлении визовых услуг в период "шатдауна"

Сегодня, 12:36
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В США частично приостановлена работа правительства из-за "шатдауна"

В посольстве США в Украине не намерены прекращать оказание уже запланированных паспортных и визовых услуг из-за "шатдауна".

"В настоящее время запланированные паспортные и визовые услуги в Соединенных Штатах Америки и в американских посольствах и консульствах за рубежом будут продолжаться в течение периода приостановления работы части госучреждений, если позволяет ситуация", - уточнили в сообщении американского дипломатического ведомства.

При этом в посольстве добавили, что до полного восстановления работы госучреждений США не будет обновляться и данная страница посольства в соцсети, за исключением срочной информации и касающейся вопросов безопасности.

С полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия относительно финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США Визы США

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