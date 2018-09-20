В ООН заявили о сильнейшей за последние четыре года вспышке холеры в Африке

В странах Центральной Африки зафиксирована сильнейшая за последние четыре года вспышка холеры.

Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарной деятельности ООН, пишет AFP.

По данным организации, с начала текущего года в странах бассейна озера Чад холерой заболели 27 тысяч человек, зафиксировано 510 смертельных случаев.

"Регион сталкивается с наводнениями и сильными дождями, создавая идеальную среду для распространения возгорания", - объяснили причину вспышки холеры в ООН.

Там добавили, что пострадать от инфекции могут более 6 млн человек, если не принять неотложных мер.

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Ранее в ООН сообщили, что миллионы человек могут быть вынуждены покинуть свои дома в регионе бассейна озера Чад в Африке из-за голода, нищеты, климатических изменений и терроризма