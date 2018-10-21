В Греции неизвестные с кувалдами напали на посольство Канады

Утром в воскресенье. 21 октября, около десяти неизвестных совершили нападение на посольство Канады в пригороде греческих Афин.

По данным Ekathimerini, нападавшие использовали кувалды. Они также бросали черную и красную краски на фасад дипломатического здания. У всех нападавших были закрыты лица.

По данным СМИ, они приехали к посольству на мотоциклах. Транспортные средства припарковали возле супермаркета в 150 метрах от места инцидента.

Одного из злоумышленников задержали, но затем отпустили.

Причина нападения пока не сообщается.