В честь Нового года президент Грузии помиловала трех заключенных женщин
Президент Грузии Саломе Зурабишвили к Новому году помиловала трех приговоренных к лишению свободы женщин.
Об этом сообщает Грузия Online.
Одна из помилованных женщин беременна, вторая – мать малолетнего ребенка, а третья – мать троих детей.
Это первый акт о помиловании новоизбранной грузинской главы.
Все трое заключенных покинули пенитенциарное учреждение 31 декабря.
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Пять фактов о Саломе Зурабишвили
Напомним, 29 ноября на выборах в Грузии президентом стала Саломе Зурабишвили, за которую проголосовали 59,52% избирателей. В президентской гонке Зурабишвили поддерживала правящая партия Грузинская мечта.