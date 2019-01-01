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В честь Нового года президент Грузии помиловала трех заключенных женщин

Сегодня, 08:11
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Это первый акт помилования Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили к Новому году помиловала трех приговоренных к лишению свободы женщин.

Об этом сообщает Грузия Online.

Одна из помилованных женщин беременна, вторая – мать малолетнего ребенка, а третья – мать троих детей.

Это первый акт о помиловании новоизбранной грузинской главы.

Все трое заключенных покинули пенитенциарное учреждение 31 декабря.

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Пять фактов о Саломе Зурабишвили

Напомним, 29 ноября на выборах в Грузии президентом стала Саломе Зурабишвили, за которую проголосовали 59,52% избирателей. В президентской гонке Зурабишвили поддерживала правящая партия Грузинская мечта.

Теги:   Саломе Зурабишвили Помилование Грузия

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